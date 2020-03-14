fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Индексация пенсий: кому, когда и сколько добавят пенсии?

Индексация пенсий: кому, когда и сколько добавят пенсии?

Многие годы с 1 марта пенсионерам индексировали пенсии в соответствии с уровнем инфляции. Но в этом году правительство до последнего «соблюдало тишину». «Поднимут — не поднимут» — гадали пенсионеры. А уже в первые дни весны Кабмин и министерство соцполитики пообещали не только пересчитать пенсионные выплаты, но и установить новые доплаты. Когда и чем порадуют?

Перерасчет пенсий с учетом роста средней заработной платы проведут в сентябре 2020-го. Ппредварительно, коэффициент повышения составит около 11%. Кроме того, министр социальной политики рассказала о новой стратегии роста пенсий. В результате уже к 2023 году размер средней пенсии вырастет на 1200 гривен. Кроме того, индексации проведут и в другие периоды в этом году.

МАРТ: для самых старших

Если Кабмин примет Постановление №2494, то уже в этом месяце одинокие пенсионеры 80 лет и старше дополнительно получат к ежемесячной помощи на уход по 670 гривен. Таких получателей будет 100 тысяч человек.

АПРЕЛЬ: для работающих

С 1 апреля работающим пенсионерам будет произведен автоматический перерасчет пенсии в связи с увеличением страхового стажа. Это касается тех, у кого есть не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии. По расчетам, 500 тысяч таких пенсионеров получат доплату в размере 100 гривен.

ИЮЛЬ: для большинства

Согласно бюджету на 2020 год, в июле (первый раз в этом году) пересчитают пенсии в связи с ростом прожиточного минимума. Перерасчет затронет 6,8 млн. человек, а размер доплат составит от 11 до 220 гривен.

СЕНТЯБРЬ: для почтенного возраста

Осенью может появиться новый вид выплат — компенсация к пенсии за достижение почтенного возраста. Она предназначена для 1,4 млн. человек 80 лет и старше. Предварительный размер доплаты составит 500 гривен.

Запланированы такие выплаты и в последующие годы:

  • в 2021 году пенсии пересчитают пенсионерам в возрасте от 78 лет;
  • в 2022 году — пенсионерам 75 лет и старше.

ДЕКАБРЬ: еще раз для большинства

Согласно Закону «О Госбюджете», в декабре еще раз пересчитают пенсии в связи с ростом прожиточного минимума. Как и в июле, это коснется 6,8 млн. человек, а размер доплат составит от 8 до 171 гривни.

***

Говоря о планах правительства, нельзя не сказать о том, что на октябрь этого года назначены местные выборы. Как раз к этому времени самую ответственную часть электората осчастливят индексацией и компенсацией.

И еще! Может быть стоит все-таки подумать о реальном размере прожиточного минимума (более 4000 грн.). Ведь пенсионеры и получатели соцвыплат по-прежнему живут на деньги, которых ни на что не хватает. В странах ЕС считается, что человек находится за чертой бедности, если он живет на сумму меньше 5 долларов в день. Большинство наших пенсионеров живут на 2,5 доллара в день (при пенсии 2000 грн.).

Потому хотелось бы, чтобы что-то изменилось кардинально.

Фото: minfin.com.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Пенсия по инвалидности: о дополнительном и сверхнормативном стажах
    Пенсия по инвалидности: о дополнительном и сверхнормативном стажах

    «В 2010 году я вышла на пенсию по инвалидности III группы при стаже 32 года. В 2019 году перешла на пенсию по возрасту, но ее размер не изменился – остался 2000 грн. Период, когда я была 9 лет на инвалидности, в стаж при назначении пенсии по возрасту не засчитали. Правильно ли это? Поясните также, почему я не получаю доплату за сверхнормативный стаж. Как она начисляется?
    Ксения Самойлова, с. Городковка, Винницкая обл.»

    ПОДРОБНЕЕ
  • К пенсии украинцам таки добавят: кому, когда и сколько?
    К пенсии украинцам таки добавят: кому, когда и сколько?

    На протяжении многих лет с 1 марта пенсионерам индексировали пенсии в соответствии с уровнем инфляции. Зачастую такие перерасчеты давали больше прибавки, чем с учетом повышения прожиточного минимума. Поэтому пожилые люди с надеждой ждали этой даты. Но в этом году правительство до последнего «соблюдало тишину». «Поднимут – не поднимут» – гадали пенсионеры накануне марта. А уже в первые дни весны Кабмин и Министерство соцполитики пообещали не только пересчитать пенсионные выплаты, но и установить новые доплаты.
    Когда и чем чиновники намерены порадовать старших сограждан?

    ПОДРОБНЕЕ
  • У Мінсоцполітики представили стратегію зростання пенсій
    У Мінсоцполітики представили стратегію зростання пенсій

    Міністерка соціальної політики України Юлія Соколовська представила стратегію зростання пенсій.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Повышение пенсионного возраста: неизбежное зло или осознанная необходимость?
    Повышение пенсионного возраста: неизбежное зло или осознанная необходимость?

    С 1 апреля в Украине повышается пенсионный возраст для женщин – до 59 лет и 6 месяцев, а через год с небольшим пенсионный возраст женщин и мужчин станет одинаковым – 60 лет. И, похоже, на этом наши власти останавливаться не собираются. Чем объясняют необходимость таких нововведений и что нас ждет дальше?

    ПОДРОБНЕЕ
  • Где в Одессе узнать о пенсиях и субсидиях?
    Где в Одессе узнать о пенсиях и субсидиях?

    В одесском Центре интегрированных социальных услуг на улице Косовской, 2д открыто отделение Пенсионного фонда Украины.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить