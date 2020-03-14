Индексация пенсий: кому, когда и сколько добавят пенсии?

Многие годы с 1 марта пенсионерам индексировали пенсии в соответствии с уровнем инфляции. Но в этом году правительство до последнего «соблюдало тишину». «Поднимут — не поднимут» — гадали пенсионеры. А уже в первые дни весны Кабмин и министерство соцполитики пообещали не только пересчитать пенсионные выплаты, но и установить новые доплаты. Когда и чем порадуют?

Перерасчет пенсий с учетом роста средней заработной платы проведут в сентябре 2020-го. Ппредварительно, коэффициент повышения составит около 11%. Кроме того, министр социальной политики рассказала о новой стратегии роста пенсий. В результате уже к 2023 году размер средней пенсии вырастет на 1200 гривен. Кроме того, индексации проведут и в другие периоды в этом году.

МАРТ: для самых старших

Если Кабмин примет Постановление №2494, то уже в этом месяце одинокие пенсионеры 80 лет и старше дополнительно получат к ежемесячной помощи на уход по 670 гривен. Таких получателей будет 100 тысяч человек.

АПРЕЛЬ: для работающих

С 1 апреля работающим пенсионерам будет произведен автоматический перерасчет пенсии в связи с увеличением страхового стажа. Это касается тех, у кого есть не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии. По расчетам, 500 тысяч таких пенсионеров получат доплату в размере 100 гривен.

ИЮЛЬ: для большинства

Согласно бюджету на 2020 год, в июле (первый раз в этом году) пересчитают пенсии в связи с ростом прожиточного минимума. Перерасчет затронет 6,8 млн. человек, а размер доплат составит от 11 до 220 гривен.

СЕНТЯБРЬ: для почтенного возраста

Осенью может появиться новый вид выплат — компенсация к пенсии за достижение почтенного возраста. Она предназначена для 1,4 млн. человек 80 лет и старше. Предварительный размер доплаты составит 500 гривен.

Запланированы такие выплаты и в последующие годы:

в 2021 году пенсии пересчитают пенсионерам в возрасте от 78 лет ;

; в 2022 году — пенсионерам 75 лет и старше.

ДЕКАБРЬ: еще раз для большинства

Согласно Закону «О Госбюджете», в декабре еще раз пересчитают пенсии в связи с ростом прожиточного минимума. Как и в июле, это коснется 6,8 млн. человек, а размер доплат составит от 8 до 171 гривни.

***

Говоря о планах правительства, нельзя не сказать о том, что на октябрь этого года назначены местные выборы. Как раз к этому времени самую ответственную часть электората осчастливят индексацией и компенсацией.

И еще! Может быть стоит все-таки подумать о реальном размере прожиточного минимума (более 4000 грн.). Ведь пенсионеры и получатели соцвыплат по-прежнему живут на деньги, которых ни на что не хватает. В странах ЕС считается, что человек находится за чертой бедности, если он живет на сумму меньше 5 долларов в день. Большинство наших пенсионеров живут на 2,5 доллара в день (при пенсии 2000 грн.).

Потому хотелось бы, чтобы что-то изменилось кардинально.

Фото: minfin.com.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!