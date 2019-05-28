Его последний адрес: что означает мемориальная табличка с окошком вместо портрета?

В День памяти жертв политических репрессий, который отмечался в этом месяце, на фасаде старого-старого одесского дома на ул. Коблевской была установлена мемориальная табличка. Не совсем обычная: крошечная, почти незаметная, с окошком вместо портрета.

«Одно имя, одна жизнь, один знак»

Табличка посвящена памяти одессита Лавра Черкасевича. Он был расстрелян в «благословенном» 1938 году — как очередной «враг народа». Вам ни о чем не говорит это имя, а крошечная табличка с «окошком» вызывает удивление?..

Размер таблички, ее текст, да и окошко это — не случайны. Устанавливала ее Всеукраинская общественная организация «Остання адреса — Україна». Ее координатор, киевлянин Евгений Белый рассказал «Одесской жизни», что это широкая социальная инициатива, имеющая целью увековечение памяти жертв политических репрессий и государственного произвола в годы тоталитарного режима советской власти.

— Мы устанавливаем персональные мемориальные знаки единого образца на фасадах зданий, которые стали последними прижизненными адресами жертв репрессий в Украине. На них указывается имя погибшего в те годы, дата рождения, дата ареста и дата расстрела. Основной принцип проекта — «Одно имя, одна жизнь, один знак». Ну а окошко, о котором вы говорите… Лицо этого человека остается в сердце его родных, в фотографиях, которые сохранились, если, конечно, они сохранились. Речь идет не об известных деятелях, которые подверглись сталинским репрессиям, а о самых «простых» украинцах, которые были уничтожены в те годы, — рассказывает Евгений.

Одесситка Александра Чуприна, праправнучка Лавра Черкасевича, рассказывает, что собрала огромный материал о своем прапрадедушке, его любви, жизни, страшной смерти.

И трогательно, и трагично

…Дом на ул. Коблевской — последний адрес Лавра. Здесь он жил со своей женой Ниной со дня своей свадьбы в 1911 году. Отсюда, его, офицера, на момент ареста — управдома, забрали в феврале 1938-го. Осудили за так называемую «контрреволюционную деятельность», по мрачноизвестной 54-й статье. В апреле того же года он был расстрелян. Реабилитирован в 1958-м… Сегодня в этом доме живут потомки Лавра и Нины.

История эта трогательная, трагичная и очень показательная — как и инициатива ОО «Остання адреса — Україна». Благодаря этой организации подобные таблички, которые увековечивают память тех самых «простых украинцев», объявленных врагами народа и уничтоженных в общей мясорубке, устанавливаются на фасадах домов по всей Украине. За каждой такой табличкой — огромная семейная трагедия.

Такие мемориальные знаки устанавливаются по заявке конкретного человека, который считает важным зафиксировать память о сгинувшем в период репрессий. Одна заявка — одно имя.

Вместо послесловия

Ну а теперь — об опыте установки таких табличек в нашем городе. В 2017 году две подобные таблички проекта «Остання адреса — Україна» были уже установлены в Одессе — на ул. Адмирала Лазарева и ул. Ризовской. Они появились в память о двух одесситах, уничтоженных в годы репрессий, — учетчике артели имени 19-летия Октября Хаиме-Ароне Гринберге и православном священнике Григории Ребезе (архимандрите Геннадии).

Так вот, и месяца не прошло со дня установки, как обе эти таблички с фасадов исчезли. То есть, попросту были сорваны неизвестными. Координатор ОО «Остання адреса — Україна» Евгений Белов рассказал «Одесской жизни», что подобных случаев не было зафиксировано больше ни в одном городе!

Очень хочется надеяться, что табличку в память о Лавре Черкасевиче минует печальная судьба ее предшественниц.

Кстати, как стало нам известно, подобные таблички скоро появятся и на других одесских домах.