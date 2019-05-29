Что одесситы думают о первых шагах Президента Зеленского?

20 мая официально шестым президентом Украины стал Владимир Зеленский. За неделю новый глава государства успел распустить Раду, назначить новые руководящие лица, а также выслушать немало критики в свой адрес. А как оценивают политику Зеленского и чего в будущем ждут от него одесситы – читайте в нашем опросе.

Лариса, 54 года:

Любой политик или человек, который вступает в должность президента, несет надежду на лучшее будущее для страны. Вот и от Зеленского жду улучшения жизни в нашем государстве: подъем экономики, прекращение войны, качественную и доступную медицину. Надеюсь, что новый человек в политике будет по-новому мыслить, а следовательно действовать в интересах украинцев.

Раиса Николаевна, 71 год:

Прошло слишком мало времени, чтобы о чем-то говорить. Оценку работе новоизбранного президента не буду давать. Ведь многие политики многословны. и это самое страшное. Я рада только одному — переменам в политической жизни страны, а это роспуск Рады и смена руководства. Боюсь, что это может быть первой и последней заслугой Зеленского, ведь на него сейчас слишком много давления со всех сторон. Ну, а остальное – время покажет.

Александр, 50 лет:

На первые перемены в политике Украины смотрю однозначно позитивно. И наш новый президент мне также импонирует. Парень — молодец, сделал то, о чем так мечтали многие украинцы — меняет власть. Хочется верить – и я верю, в лучшее будущее страны. Хотелось бы, чтобы и отношения с Россией наладились, чтобы все конфликты решились и наступил мир.

Константин, 39 лет:

Много, слишком много надежд на лучшее будущее Украины. Хочется роста экономики, стабильной работы и соответствующей зарплаты. Посмотрим, насколько слова будут совпадать с делом. Думаю, Зеленский поможет наладить отношения с соседним государством. Мне бы хотелось этого, мы ведь не чужой друг другу народ.

Анастасия и Яна, 20 лет:

К новому президенту относимся, в общем говоря, на позитиве. Мы надеемся, что в будущем он стабилизирует положение страны, поднимет экономику государства, восстановит руины. Нас не смущает неопытность Владимира Зеленского, ведь у нас были и «опытные» политики, но, к сожалению, у них ничего не получилось. Нам нравится его открытость к публике, к народу. Он есть в социальных сетях, он общается с людьми, он советуется. А это и есть национальное единство.

Татьяна, 53 года:

Пока что новый президент мне, как гражданину своей страны, нравится. Я и мое окружение верит, что с приходом нового человека, в стране многое наладится. И в плане роспуска Рады Зеленский молодец. Ведь если останутся старые лица, ничего не поменяется. В нашей политической и государственной жизни нужно все менять, так что все правильно он делает. Новый президент — новая страна!

Римма, 30 лет:

Признаюсь, за Зеленского не голосовала, но мы с семьей надеемся на лучшее. Насчет роспуска Рады мнение у нас неоднозначное. Лично я считаю, что деньги, потраченные на голосование, можно использовать на более важные вещи. К примеру, обустройство больниц, школ, садиков. А вот команда нашего президента мне очень даже нравится. Думаю, они помогут поднять на соответствующий уровень Украину.

Ранее “Одесская жизнь” разбирала первые шаги Владимира Зеленского на должности и выясняла, какими полномочиями обладает президент и за что можно “спросить” с главы государства.