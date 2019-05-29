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«Время больших ожиданий». Насколько «всесилен» Президент Украины?

«Время больших ожиданий». Насколько «всесилен» Президент Украины?

После президентских выборов и вступления в должность нового главы государства — Владимира Зеленского, многие украинцы начали строить планы и возлагать нешуточные надежды на молодого и амбициозного политика. Но тут дело даже не в личности Зеленского, а в самой высокой должности.

Традиционно наше общество ждет от президента решительных действий по самым разным направлениям. И вместе с тем мы возлагаем на главу государства основную ответственность и за успехи, и за провалы власти. Но вот за что в действительности — по закону, отвечает президент, кого назначает и увольняет, и за что спрос с главы государства. «Одесская жизнь» расскажет о полномочиях президента Украины.

Президент не всесильный

Перечень полномочий президента Украины довольно объемный, но не бесконечный. В соответствии с Конституцией, некоторые функции он может выполнять единолично, другие — во взаимодействии с парламентом или правительством.

Международная деятельность и конституционность:

  • представляет страну на международной арене, руководит внешнеполитической деятельностью, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины;
  • принимает решения о признании иностранных государств;
  • назначает всеукраинский референдум относительно изменений Конституции или провозглашает всеукраинский референдум по народной инициативе;
  • приостанавливает действие актов правительства, если те не соответствуют Конституции, с одновременным обращением в Конституционный суд.

Отношения с парламентом:

  • назначает внеочередные выборы в Верховную Раду в сроки, установленные Конституцией;
  • прекращает полномочия Верховной Рады в случаях, предусмотренных Конституцией;
  • подписывает законы, принятые Верховной Радой;
  • имеет право вето относительно принятых парламентом законов (кроме законов о внесении изменений в Конституцию Украины) с последующим возвращением их на повторное рассмотрение.

Назначения и увольнения:

  • вносит по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде представление о назначении премьер-министра;
  • вносит в Верховную Раду представление о назначении министров обороны и иностранных дел;
  • назначает на должность и увольняет с нее по согласию парламента генерального прокурора;
  • назначает на должности и освобождает от них половину состава Совета Национального банка, половину состава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;
  • вносит в парламент представление о назначении на должность и увольнении с нее председателя Службы безопасности;
  • назначает на должности и освобождает от них высшее командование ВСУ, других военных формирований;
    назначает на должности треть состава Конституционного суда.

Армия и оборона:

  • осуществляет руководство в сферах национальной безопасности и обороны государства;
  • возглавляет Совет национальной безопасности и обороны;
  • вносит в парламент представление об объявлении состояния войны и в случае вооруженной агрессии против Украины принимает решение об использовании ВСУ и других военных формирований;
  • принимает решение об общей или частичной мобилизации и введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях;
  • принимает решение о введении в Украине или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения, а также объявляет отдельные местности зонами чрезвычайной экологической ситуации — с последующим утверждением этих решений парламентом.

Поощрения:

  • присваивает высшие воинские звания, высшие дипломатические ранги и иные высшие специальные звания и классные чины;
  • награждает государственными наградами;
  • устанавливает президентские отличия и награждает ими;
  • принимает решение о принятии в гражданство Украины и прекращении его, о предоставлении убежища в Украине;
  • осуществляет помилование.

 

Фото: prm.ua

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова
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