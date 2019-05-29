«Время больших ожиданий». Насколько «всесилен» Президент Украины?

После президентских выборов и вступления в должность нового главы государства — Владимира Зеленского, многие украинцы начали строить планы и возлагать нешуточные надежды на молодого и амбициозного политика. Но тут дело даже не в личности Зеленского, а в самой высокой должности.

Традиционно наше общество ждет от президента решительных действий по самым разным направлениям. И вместе с тем мы возлагаем на главу государства основную ответственность и за успехи, и за провалы власти. Но вот за что в действительности — по закону, отвечает президент, кого назначает и увольняет, и за что спрос с главы государства. «Одесская жизнь» расскажет о полномочиях президента Украины.

Президент не всесильный

Перечень полномочий президента Украины довольно объемный, но не бесконечный. В соответствии с Конституцией, некоторые функции он может выполнять единолично, другие — во взаимодействии с парламентом или правительством.

Международная деятельность и конституционность:

представляет страну на международной арене, руководит внешнеполитической деятельностью, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины;

принимает решения о признании иностранных государств;

назначает всеукраинский референдум относительно изменений Конституции или провозглашает всеукраинский референдум по народной инициативе;

приостанавливает действие актов правительства, если те не соответствуют Конституции, с одновременным обращением в Конституционный суд.

Отношения с парламентом:

назначает внеочередные выборы в Верховную Раду в сроки, установленные Конституцией;

прекращает полномочия Верховной Рады в случаях, предусмотренных Конституцией;

подписывает законы, принятые Верховной Радой;

имеет право вето относительно принятых парламентом законов (кроме законов о внесении изменений в Конституцию Украины) с последующим возвращением их на повторное рассмотрение.

Назначения и увольнения:

вносит по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде представление о назначении премьер-министра;

вносит в Верховную Раду представление о назначении министров обороны и иностранных дел;

назначает на должность и увольняет с нее по согласию парламента генерального прокурора;

назначает на должности и освобождает от них половину состава Совета Национального банка, половину состава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;

вносит в парламент представление о назначении на должность и увольнении с нее председателя Службы безопасности;

назначает на должности и освобождает от них высшее командование ВСУ, других военных формирований;

назначает на должности треть состава Конституционного суда.

Армия и оборона:

осуществляет руководство в сферах национальной безопасности и обороны государства;

возглавляет Совет национальной безопасности и обороны;

вносит в парламент представление об объявлении состояния войны и в случае вооруженной агрессии против Украины принимает решение об использовании ВСУ и других военных формирований;

принимает решение об общей или частичной мобилизации и введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях;

принимает решение о введении в Украине или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения, а также объявляет отдельные местности зонами чрезвычайной экологической ситуации — с последующим утверждением этих решений парламентом.

Поощрения:

присваивает высшие воинские звания, высшие дипломатические ранги и иные высшие специальные звания и классные чины;

награждает государственными наградами;

устанавливает президентские отличия и награждает ими;

принимает решение о принятии в гражданство Украины и прекращении его, о предоставлении убежища в Украине;

осуществляет помилование.

Фото: prm.ua