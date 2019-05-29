«Время больших ожиданий». Насколько «всесилен» Президент Украины?

После президентских выборов и вступления в должность нового главы государства — Владимира Зеленского, многие украинцы начали строить планы и возлагать нешуточные надежды на молодого и амбициозного политика. Но тут дело даже не в личности Зеленского, а в самой высокой должности.
Традиционно наше общество ждет от президента решительных действий по самым разным направлениям. И вместе с тем мы возлагаем на главу государства основную ответственность и за успехи, и за провалы власти. Но вот за что в действительности — по закону, отвечает президент, кого назначает и увольняет, и за что спрос с главы государства. «Одесская жизнь» расскажет о полномочиях президента Украины.
Президент не всесильный
Перечень полномочий президента Украины довольно объемный, но не бесконечный. В соответствии с Конституцией, некоторые функции он может выполнять единолично, другие — во взаимодействии с парламентом или правительством.
Международная деятельность и конституционность:
- представляет страну на международной арене, руководит внешнеполитической деятельностью, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины;
- принимает решения о признании иностранных государств;
- назначает всеукраинский референдум относительно изменений Конституции или провозглашает всеукраинский референдум по народной инициативе;
- приостанавливает действие актов правительства, если те не соответствуют Конституции, с одновременным обращением в Конституционный суд.
Отношения с парламентом:
- назначает внеочередные выборы в Верховную Раду в сроки, установленные Конституцией;
- прекращает полномочия Верховной Рады в случаях, предусмотренных Конституцией;
- подписывает законы, принятые Верховной Радой;
- имеет право вето относительно принятых парламентом законов (кроме законов о внесении изменений в Конституцию Украины) с последующим возвращением их на повторное рассмотрение.
Назначения и увольнения:
- вносит по предложению коалиции депутатских фракций в Верховной Раде представление о назначении премьер-министра;
- вносит в Верховную Раду представление о назначении министров обороны и иностранных дел;
- назначает на должность и увольняет с нее по согласию парламента генерального прокурора;
- назначает на должности и освобождает от них половину состава Совета Национального банка, половину состава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;
- вносит в парламент представление о назначении на должность и увольнении с нее председателя Службы безопасности;
- назначает на должности и освобождает от них высшее командование ВСУ, других военных формирований;
назначает на должности треть состава Конституционного суда.
Армия и оборона:
- осуществляет руководство в сферах национальной безопасности и обороны государства;
- возглавляет Совет национальной безопасности и обороны;
- вносит в парламент представление об объявлении состояния войны и в случае вооруженной агрессии против Украины принимает решение об использовании ВСУ и других военных формирований;
- принимает решение об общей или частичной мобилизации и введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях;
- принимает решение о введении в Украине или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения, а также объявляет отдельные местности зонами чрезвычайной экологической ситуации — с последующим утверждением этих решений парламентом.
Поощрения:
- присваивает высшие воинские звания, высшие дипломатические ранги и иные высшие специальные звания и классные чины;
- награждает государственными наградами;
- устанавливает президентские отличия и награждает ими;
- принимает решение о принятии в гражданство Украины и прекращении его, о предоставлении убежища в Украине;
- осуществляет помилование.
Фото: prm.ua
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