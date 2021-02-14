В уголке «Старая Одесса» по адресу Гоголя, 1 стоит грифон – мифическое существо, представляющее собой помесь орла и льва. Этот крылатый лев, пожалуй, чаще других одесских скульптур подвергается нападениям вандалов. А причиной этого стала городская легенда.

Скульптура одесского грифона была отлита из чугуна в Париже, на мануфактуре «Ж. Ж. Дюкель и сын» в XIX веке. Как считается, ее привез кто-то из одесских бонз и украсил этим изваянием свою дачу. После революции крылатый лев перекочевал к воротам Первого христианского кладбища, но в 1930-х годах место упокоения многих известных одесситов сравняли с землей, и пришлось грифону снова менять место жительства. На этот раз он осел у входа в Базарный сквер. Однако через несколько десятков лет его переселили к Тещиному мосту.

Вообще это мифическое существо имеет богатую биографию. Грифон вращался в обществе исключительно древних богов и богинь. Он охранял древо жизни и месторождения золота, вращал колесо судьбы и возил на себе самого Аполлона. Ну а греки украшали его изображениями дворцы, чтобы грифон бдительно охранял богатство владельцев.

Так что грифон – существо заслуженное и достойное уважения. Однако одесские вандалы, вероятно, этого не знают, так как постоянно травмируют несчастное создание. О причине такой любви одесских хулиганов можно легко догадаться, если вспомнить старую легенду. Когда-то очень давно местные жители считали, что если забросить в пасть грифону монетку, то можно легко поймать за хвост финансовую удачу. Эти слухи дошли до наших дней, и поэтому некоторые верят, что грифон буквально нафарширован золотом. Вот искатели сокровищ и пытаются достать этот клад.

Однако, к разочарованию вандалов, сделан мифический герой целиком из чугуна. Это абсолютно точно, ведь скульптуру реставрировали столько раз, что если бы там была хоть одна монета, ее обязательно бы нашли. Более того, некоторые части грифона уже пришлось заменить, поэтому можно точно сказать: никакого клада внутри скульптуры, увы, нет.

Источники: ua.igotoworld.com; dumskaya.net; segodnya.ua; porto-fr.odessa.ua.

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