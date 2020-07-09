Скульптура Ночи над зданием мэрии все еще в «маске»

Случилось это летом прошлого года: часть скульптурной композиции «День и Ночь» на здании одесской мэрии была повреждена. Да как! Напомню, у «Ночи» стала отваливаться часть лица. А еще был поврежден подбородок.

Тогда в СМИ (причем, не только одесских) наперебой рассказывали, как «починили» скульптуру — коммунальщики ее надежно обмотали скотчем, чтобы лицо не обвалилось совсем.

Было мнение, что скульптуру повредил дрон. Владельцы дронов утверждали, что такое невозможно, но это уже, как говорится, другая история.

Тогда же сообщалось, что скульптуру будут реставрировать вместе с фасадом мэрии, так как она является его частью. Помнится, что когда вандалы повредили скульптуру Меркурия на фасаде мэрии (у него «украли» мешочек с деньгами), ее довольно быстро восстановили, но это тоже совсем другая история.

И вот прошел год. И что же? Как мы убедились, скотч по-прежнему надежно удерживает часть лица поврежденной скульптуры. С подбородком, правда, дело обстоит хуже — его, по сути, нет.

При этом времена изменились, и, как пошутил по этому поводу один одессит, скотч, который удерживает часть лица Ночи, издали стал похож на маску — столь распространенный атрибут нашего времени. Одессит даже высказал по этому поводу чисто одесское мистически-юморное предположение, что «прошлым летом это было не повреждение старой-старой одесской скульптуры, а предупреждение…».

А теперь — немного любопытных исторических фактов. Как рассказывают одесские краеведы Ева Краснова и Анатолий Дроздовский на ресурсе Евгения Волокина «Старая Одесса в фото», «первоначально здание предназначалось для купеческой биржи, много лет с основания города располагавшейся в наемных помещениях. На литографиях 1869 года видно, что на ступеньках биржевого здания размещались мраморные скульптуры животных: медведя и льва, символизирующих власть, силу, богатство. Скульптуры исчезли в ходе перестройки здания биржи, проходившей под руководством архитектора Ф. Моранди в первой половине 1870-х годов. При этом был заложен каменной кладкой и ряд колонн. Здание украсилось прекрасными скульптурами Меркурия и Цереры, выполненными скульпторами Л. Иорини. Позднее на крыше здания установили часы английского производства, которые поддерживали слева и справа скульптуры «День» и «Ночь». В середине ХХ века часовые мастера «научили» эти часы исполнять песню об Одессе из оперетты И.Дунаевского «Белая акация». В последние годы ХIХ века в связи со строительством нового здания биржи на Пушкинской улице, в старом здании биржи разместилась городская дума, и площадь из Биржевой переименовали в Думскую. В годы советской власти ее называли площадью Коммуны. По сей день в здании старой биржи, а затем думы, работает мэрия города Одессы».

Фото: Мария Котова