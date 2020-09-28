Все во имя любви: долгожданная премьера одесской Музкомедии — оперетта «Марица» (фото)

Ну что ж за год такой — прибавил множество тревог, смешал все планы… И все же — как чудо, как праздник: Одесский академический театр музыкальной комедии (ОАТМК) им. М.Водяного 9 и 10 октября дарит одесситам настоящий подарок — оперетту И.Кальмана (либретто Ю. Димитрин) «Марица».

Жанр у нас такой

Возрождение классики на сцене театра. Да какой классики! Ставилась «Марица» в театре не в первый раз. И вот — новая постановка. И понятие «подарок зрителю» снова само собой мелькает внутри, а вот директор-художественный руководитель ОАТМК заслуженный работник культуры Украины Елена Редько считает:

— Это не подарок зрителю, а наша святая обязанность. Жанр у нас такой. Особенно сегодня, когда люди так нуждаются в том, чтобы их поддерживали, поднимали дух, настроение, дарили веру в будущее. Надо жить дальше, причем, в полной мере. И это счастье, что люди ходят в театр, улыбаются, хохочут, да и просто отвлекаются от ежедневных проблем, которых сейчас так немало. А если это так, то, значит, мы все делаем правильно. На том и стоим!

Репетиции идут уже на сцене (перед этим — в репетиционном зале), большинство артистов уже в костюмах, оттачивается каждая сцена. Легкий жанр требует очень большой отдачи, тем более, когда речь идет о классике, тем более — перед такой долгожданной премьерой.

История о любви, причем, не одной, которая после долгих перипетий и тех самых человеческих сложностей приведет к появлению трех счастливых пар! И все это на фоне венгерско-цыганской огневой романтичности! А какие персонажи, какие характеры, а эти вечные интриги и путаницы, в которые попадают влюбленные! Кажется, одесского зрителя создатели спектакля просто-таки решили искупать в любви!

Любви всегда не хватает

Режиссер-постановщик спектакля, главный режиссер театра, заслуженный деятель искусств России Владимир Подгородинский говорит:

— Любви много не бывает и любви всегда не хватает! Сейчас ведь все больше тревог, проблем, нервов. А когда чувства бескорыстны, когда они — настоящие, это всегда было и остается самым важным для человека. Тем более — на фоне удивительной природы, красоты, фольклора. Это ведь самая венгерская оперетта Кальмана, в очень удачном переводе… Конечно, времена сейчас очень сложные, они вносят свои коррективы, но мы вопреки всему трудимся в полную силу.

А вот и две будущие Марицы — артистки театра, которые исполнят главную роль. В перерыве между репетициями прошу их поделиться сокровенным — как работается над ролью, какой видится Марица каждой из них.

Лауреат премии Гран-при международного конкурса вокалистов Лилия Духновская тоже сразу же говорит о главном — о любви:

— У моей героини есть все — молодость, титул, богатство. Но жизнь без любви для нее — и не жизнь вовсе. Уже и брак по расчету позади, пережить пришлось не так уж мало, а любви все нет. И вот когда есть настоящее стремление к любви — все получится, все сложится. И знаете, потому образ Марицы близок и понятен и мне, и, очень надеюсь, такой примут мою героиню и зрители… И еще: Марицу играли на сцене многие корифеи сцены, настоящие примы. И для меня это очень и очень почетно! Мне очень важно прожить эту роль на сцене театра, а без истинной любви к профессии это сделать невозможно.

Лауреат международных конкурсов вокалистов Ирина Визиренко — не только одна из исполнительниц роли Марицы, но и ассистент режиссера будущего спектакля. Признается, что для нее — огромная честь исполнить роль Марицы. К тому же, это была ее мечта.

— Живая, страстная, любящая жизнь во всех ее проявлениях — вот что такое моя героиня. И при этом, утопая в мужском внимании и цветах, роскоши, она мечтает о том, что зовется «простое человеческое счастье». Вот что есть ценностью в любые времена. И любовь приходит лишь к тем, кто умеет ее дарить в полной мере сам. А это — великий дар!.. Времена сейчас сложные. И главное для меня — подарить зрителю настоящую радость в такой же полной мере, — говорит Ирина.

Когда балет — не просто «фон»

Главный балетмейстер театра, балетмейстер-постановщик спектакля Виталий Кузнецов (это его дебют в ОАТМК в качестве постановщика) о работе над спектаклем говорит с упоением:

— Знаете, для меня это был поначалу некий вызов — прежде всего, самому себе. Конечно, все решать будет зритель. Но балет в этом спектакле задействован в полной мере. Будут и отдельные балетные номера, пусть они пока останутся сюрпризом для зрителя.

Главное — балет в предстоящем спектакле обыгран не просто «фоном». Балетный цех работает в полном составе — зритель увидит и номер варьете того периода, и фраза «приглашен балет из Вены» прозвучит не только как реплика. Все чувства, переживания будут усилены языком танца. И образ гадающей цыганки со своей свитой тоже будет сопровожден танцем — мистическим, загадочным. Еще бы: ведь по сюжету в этот момент соединяются чьи-то судьбы!

…Совсем скоро первые желтые листья напомнят об осени и быстротечности всего происходящего. А одесская Музкомедия в эти октябрьские дни окунет вас в настоящее чудо, созданное много лет тому назад и словно воссозданное заново — зажигательную оперетту «Марица». Встречайте: это спектакль, который сейчас необходим всем нам. Он ведь о главном. О том, что все — только во имя любви!..

Фото: Мария Котова