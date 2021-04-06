Ситроен из Одессы: путь от ювелирки до автомобиля

Одесса подарила миру многих известных людей, среди которых были поэты и музыканты, изобретатели и врачи. Но немногие знают, что выходцем из Одессы был и отец знаменитого автомобильного магната Андре Ситроена.

Можно было бы сказать, что Ситроен имеет только косвенное отношение к Одессе, если бы не его невероятная предприимчивость, которая может быть свойственна только настоящему одесситу.

Ювелир Цитрон из Одессы

Не будет большим преувеличением, если сказать, что история французской компании «Ситроен» началась в Одессе. Именно здесь познакомились родители будущего гения от автомобилестроения. Его отец, Лев Цитрон, был ювелиром. В свое время он перебрался в Европу, где возможностей для бриллиантового бизнеса было намного больше.

Соскучившись, Цитрон приехал в Одессу погостить у родственников, а заодно и показать одесситам образцы своего искусства. В одно время с ним в Одессу приехал ювелир из Варшавы Клейнман с дочерью Мари Амалией. Во время одного из визитов к коллеге Цитрон познакомился с красавицей Мари и влюбился в нее до умопомрачения.

По законам жанра, на влюбленных должен был бы обрушиться родительский гнев или жуткие испытания, однако, к разочарованию любителей трагических историй, ничего похожего не произошло. Обе семьи были настолько состоятельными, что никаких препятствий к браку нельзя было даже придумать. В Одессе состоялась пышная свадьба, и вскоре молодожены отбыли в Европу. Сначала они жили в Амстердаме, а затем переехали в Париж, где Цитрона стали называть на французский лад — Ситроен.

Проблемы фирмы

Дела фирмы Ситроена шли блестяще, а ее владелец стал одним из самых богатых людей Франции. Теперь ему казалось мало заниматься только обработкой и продажей драгоценных камней. Он мечтал заполучить в руки еще и добычу алмазов. Ситроен выбрал несколько алмазных участков в Южной Африке, и даже назначил день сделки, но что-то случилось и сделка сорвалась. Почему Ситроен воспринял обычный форс-мажор настолько трагично, неизвестно. Однако после того, как он понял, что не станет обладателем алмазных копей, ювелир выбросился из окна на мостовую.

Его сыну Андре в то время не исполнилось еще и шести лет. Через несколько лет на Парижской международной выставке он увидел Эйфелеву башню, которая стала гвоздем выставочной программы. Она произвела на юного Ситроена неизгладимое впечатление, и он твердо решил, что когда вырастет, станет инженером.

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Паровозы, автомобили и оружие

Через несколько лет Ситроен поступил в Парижскую политехническую школу. А после ее окончания стал инженером на фабрике, которая производила детали для паровозов. Однажды во дворе одной из фабрик в куче мусора Ситроен увидел автомобильные шестерни. Мгновенно сообразив, что при определенной доработке они могут стать новым словом в технике, Ситроен подобрал их. А вскоре запустил в производство так называемые шевронные шестерни, которые могли выдерживать большие нагрузки.

Вскоре Ситроена пригласили в одну из ведущих автомобильных фирм. Технический гений и одесская предприимчивость Ситроена и здесь сыграли свою роль — вскоре дела компании пошли в гору. Особенно после того, как он внедрил в производство новинку с заводов Форда — конвейер.

На войне как на войне

Когда началась Первая мировая война, Ситроен сразу перепрофилировал заводы на выпуск боеприпасов. Уже через три месяца они производили больше боеприпасов, чем предприятия всей Франции. За это Ситроена наградили орденом Почетного легиона.

Вскоре к французскому предпринимателю с одесскими генами обратилось правительство Российской империи. Стране требовались снаряды со шрапнелью, которые из-за технической сложности никто не хотел делать. Один из французских депутатов вовремя вспомнил, что Ситроен имеет самое непосредственное отношение к Одессе. Он посоветовал русским дипломатам обратиться к нему. Через четыре месяца Ситроен не только стал выпускать снаряды повышенной сложности, но и создал такой задел боеприпасов, который не смогли израсходовать даже во время Второй мировой войны. А вскоре на просторах бывшей родины Ситроенов было открыто совместное предприятие — завод товарищества «Шестерня-Цитрон».

Как Ситроен стал «европейским Фордом»

После окончания военных действий Ситроен стал производить недорогие и практичные автомобили. Именно благодаря ему в автомобилестроении стали массово использовать цельнометаллические кузова, «плавающие» подвески на двигателях, покрывать автомобили быстросохнущей нитрокраской, а также устанавливать дизельные двигатели на грузовые автомобили и автобусы. Французы стали называть Ситроена «европейским Фордом». Чтобы подчеркнуть качество своих машин, он стал устраивать различные автопробеги и гонки — как во Франции, так и по всему миру. Ситроен был настолько богат, что по стране о нем ходили легенды. Рассказывали, что он мог за один присест проиграть в казино миллион франков.

В начале 1930-х годов Ситроен взял огромный кредит на реконструкцию предприятия, но тут разразился мировой кризис. Кредиторы стали требовать долги, а это были миллионы франков. Фирма Ситроена едва не обанкротилась, спасло ее только вмешательство правительства. После этого Ситроен отошел от дел. А вскоре заболела и умерла его дочь. От переживаний у Ситроена обострилась язва, его положили в больницу, где он и умер летом 1935 года.

Ситроен был отличным организатором

Андре Ситроен умел так организовать процесс труда и отдыха, что на его заводах потери времени буквально сводились к нулю. К примеру, обед занимал полчаса и проходил в несколько смен. Каждой смене был присвоен свой цвет. Столы покрывали скатертями соответствующего цвета, а официантки надевали такие же повязки. Меню при этом было одно — как для рабочих, так и для инженеров. Так же четко был организован и процесс выдачи зарплаты — если на других предприятиях это занимало почти весь день, то на заводах Ситроена почти 5000 человек успевали получить деньги за 30 минут.

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