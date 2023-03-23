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«Си и путин укрепляют отношения»: первые полосы мировых СМИ о визите китайского лидера в россию

«Си и путин укрепляют отношения»: первые полосы мировых СМИ о визите китайского лидера в россию

«Си и Путин укрепляют отношения – против Запада», «Лидеры призывают к мирным переговорам по Украине», «Путин доверяет плану Си» – свидетельствуют заголовки ведущих мировых изданий, освещающих визит в Россию китайского лидера Си Цзиньпина и его встречу с Путиным.
«Одесская жизнь» представляет читателям очередной дайджест.

Австрия, Kurier – «Си и путин укрепляют свое «стратегическое партнерство»:

первые полосы СМИ, Австрия

Великобритания, Financial Times – «Объединились. Си поддержал путина по Украине»:

Мировые СМИ, Британия

Италия, Corriere della Sera – «Путин доверяет плану Си»

«Договор о модели мира. Российского лидера пригласили в Пекин»:

мировые СМИ, Италия

«Il Manifesto» – «Де-факто пара». «Си и путин подписывают «основу переговорного» соглашения, и идет работа над телефонным разговором Си с Зеленским». Но война продолжается, Лондон отправит в Украину «обедненное ураном оружие»:

мировые СМИ, Италия Манифесто

Румыния, Informatia Zilei – «Россия и Китай готовятся совместно править миром». Президент Китая: «Мы крупнейшие соседние государства и стратегические партнеры»:

Мировые СМИ, румыния

Германия, Frankfurter Allgemeine – «Путин хочет активизировать отношения с Китаем»:

Мировые СМИ, Германия

США, The Washington Post – «США: Китайские фирмы, присылающие оружие, попадут под санкции»

Подпись под фото: «Глава Китая Си Цзиньпин и президент россии владимир путин встречаются в Кремле в Москве на второй день трехдневного саммита, на котором лидеры до сих пор сосредотачивались преимущественно на подписании соглашений о стратегическом и экономическом сотрудничестве»:

Мировые СМИ, США

«New York Times» – «Си и путин укрепляют отношения – против Запада».

Связывание экономик для противодействия санкциям:

СМИ, США, New York Times

«Wall Street Journal» – «Встреча путина и Си демонстрирует растущий вызов Западу»

Подпись под фото: «Си Цзиньпин и владимир путин во вторник подняли тост за углубление связей между своими странами на фото с российскими государственными СМИ»:

СМИ, США, Wall Street Journal

Мексика, Diario 24 Horas – «Тосты в Кремле». Президенты Китая Си Цзиньпин и россии владимир путин продолжили праздновать свой стратегический альянс и «новую эру» против усиления давления Запада. Они даже обсудили мирный план по разблокированию конфликта с Украиной:

Мировые СМИ, Мексика

ОАЕ, Gulf News – «Путин: предложение Китая может помочь прекратить конфликт»

Лидеры подчеркивают, что в ядерной войне победителей нет:

Мировые СМИ, ОАЭ

Япония, Mainichi Shimbun – «Совместное заявление лидеров Китая и России»:

Мировые СМИ, Япония

Китай, «China Daily» – «Лидеры призывают к мирным переговорам по Украине»

В совместном заявлении говорится о необходимости соблюдения принципов Устава ООН:

Мировые СМИ, Китай

«Rénmín Ribao» – «Си Цзиньпин провел переговоры с президентом россии путиным»

Подпись под фото: «21 марта днем по местному времени президент Си Цзиньпин провел переговоры с президентом россии владимиром путиным в Кремле. В Москве Путин провел торжественную церемонию встречи Си Цзиньпина в Георгиевском зале»:

СМИ, Китай, Rénmín Rìbào

«Macau Daily Times» – «Сообщение из Москвы»

Визит президента Си в Москву и его «представленный» мирный план по конфликту в Украине расценивают как большой шаг вперед к большей роли Китая в мировых делах:

СМИ, Китай, Macau Daily Times

«Jiefang Daily» – «Си Цзиньпин провел переговоры с путиным в Кремле и достиг многих новых и важных консенсусов, углубляя всеобъемлющее стратегическое партнерство и координацию в новую эру»

Отношения между Китаем и россией со временем стали крепче, демонстрируя более практичные, все больше и больше стратегические черты. Долгосрочная добрососедская дружба между Китаем и россией не изменится за мгновение:

мировые СМИ, Jiefang Daily

Китай, Гонконг South china morning post – «Китай намерен расширять торговлю и инвестиции с россией»

Си приглашает Путина на третий форум «Один пояс, один путь», который состоится в конце этого года, ведь лидеры провозглашают единство:

Мировые СМИ, Китай, Гонконг

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Подготовил Сергей Чернявский

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