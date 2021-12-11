Шутки в сторону: как комедия «Полосатый рейс» чуть не стала триллером

Комедия «Полосатый рейс» вышла в прокат в 1961 году и сразу же заняла первое место в рейтинге. По сюжету из тропических стран в Одессу идет сухогруз «Евгений Онегин» — он перевозит тигров и львов. А также ловкую и хитрую обезьяну, которая «случайно» выпускает хищников на волю.

Когда судно подходит к Одессе, тигры «высаживаются» на переполненном отдыхающими пляже Аркадия, где и начинается веселье. А вот как это было на самом деле.

Никита Хрущев подал идею

Очевидцы поговаривают, что инициатором фильма стал Никита Хрущев. Дело было в 1959 году, когда в страну с визитом прибыл император Эфиопии Хайле Селассие I. Чтобы гостя развлечь, его пригласили в цирк на выступление с тиграми артистки и красавицы Маргариты Назаровой. Оба мужчины пришли в такой восторг от ее выступления, что генсек не удержался и воскликнул: «О такой женщине кино нужно снимать!». В общем, выбора не было! Пришлось думать над идеей для сценария…

Выдумкой оказалась реальная история

Долго думать над сюжетом фильма не пришлось, ведь жизнь богата на истории. Так, в основу лег реальный случай, который произошел с автором сценария, а в прошлом моряком, Владимиром Конецким: «Как-то мы везли с острова Врангеля трех медведей для цирка в Мурманске. Один выбрался из клетки и стал метаться по пароходу. Зверюги эти очень страшные. Кое-как, вооружившись пожарными шлангами, загнали его обратно…». Руководству история понравилась, и в помощь Виктору Конецкому выделили сценариста Алексея Каплера. Режиссером был назначен Владимир Фетин.

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Евгений Леонов голым спасался от хищника

Съемки фильма начались на теплоходе «Фрязино», во время рейса из Батуми в Одессу. Хвостатыми «артистами» занимались дрессировщики Маргарита Назарова, которая играла в фильме главную роль буфетчицы Марианны, и ее муж Константин Константиновский. А вот на сухогрузе «Матрос Железняк» проводились репетиции — всех актеров, в том числе и хищных, учили привыкать друг к другу.

Приступая к работе, режиссер Владимир Фетин даже пошутил: «Постараемся сделать веселый интересный фильм, если останемся живы…».

Особенно сложно пришлось Евгению Леонову — он очень боялся «полосатых». Тигры есть тигры! Тут нужен глаз да глаз. Да на площадке еще и острили: «Женя, тебя-то самого первого тигры сожрут! Ты такой полненький, сдобненький». К примеру, в эпизоде, где повар Шулейкин принимает ванну, актер потребовал отделить себя от тигра пуленепробиваемым стеклом. Но когда установили освещение, стекло начало давать блики и его пришлось убрать. И как только Евгений Леонов разделся и плюхнулся в ванну, стекло незаметно убрали и впустили тигра. Артист открыл глаза и ахнул! После чего голышом выскочил из ванны и бросился бежать. Так что все произошло реально — никакого монтажа!

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Тигриный переполох в Аркадии

Сцену из фильма, когда отдыхающие на пляже в панике убегают от сбежавших с корабля тигров, снимали в Аркадии. Но не обошлось без казусов: одной тигрице все же удалось вырваться из «плена» кинематографистов. Она отправилась гулять по пляжу, среди людей. Никто не знал, как себя поведет хищник. Спасла всех от «гибели» девушка-осветитель: она храбро подошла к тигрице и изо всей силы шлепнула ее перчаткой по морде. Тигрица заворчала, но подчинилась. Поговаривают, что в этот момент навстречу животному вышел старичок. Он с перепугу залез на пальму. А снимали его уже пожарные.

Кстати, чтобы снять сцену, как тигры плывут по воде, их в специальной клетке опускали в море и поднимали одну из решеток. Но вместо того, чтобы плавать, звери забирались на крышу клетки, где сидели операторы, и уже в воду приходилось прыгать тем.

Тигр Пурш и другие любимцы кинематографа

В фильме играли десять цирковых тигров. Но главную роль в нем получил тигр Пурш. До «Полосатого рейса» он снимался еще в ряде фильмов, но через год после премьеры комедии тигр умер от диабета. Эту утрату тяжело переживала Маргарита Назарова.

Еще одна главная роль досталась не менее яркому персонажу — шимпанзе по кличке Пират. С ним хлопот оказалось не меньше. Он категорически отказывался работать в отсутствие дамы своего сердца шимпанзе Чилиты. В остальном проблем не возникло — Пират выполнял любые трюки за тарелку с фруктами.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: wikipedia.org, ug.ru, goodhouse.ru

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