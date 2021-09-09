Школа по-одесски: учебники, новое меню, каникулы и карантин

Новый учебный год в Одессе стартовал в очном формате. В школы отправилось почти 11 тысяч первоклашек. Всего за парты село 110 тысяч учеников, что на три тысячи больше, чем в предыдущем году. «Одесская жизнь» выясняла, как будут проходить занятия в условиях продолжающейся пандемии коронавируса и что планируется изменить.

Вакцинация учителей и меры безопасности

В Одессе более 50% учителей уже получили прививки от коронавируса. Если 80% педагогов будут вакцинированы, обучение будет очным, даже если Одесса перейдет из зеленой зоны в оранжевую или красную. Однако в случае введения карантина администрации школ по просьбам родителей могут переводить детей в дистанционный режим. Об этом рассказала директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Вместе с тем в учебных заведениях города остаются в силе все меры безопасности, введенные в прошлом году. Так, будут продолжать работать изоляторы для детей, у которых в течение дня проявятся признаки ОРВИ, учителя будут измерять температуру на входе и интересоваться состоянием здоровья учеников на первых уроках. Кроме того, в классах будет вводиться карантин, если заболеет более 20% учащихся. Это касается и групп в детсадах.

Чтобы избежать распространения инфекции, Буйневич призвала родителей не отправлять детей с симптомами ОРВИ в школу:

— Пандемия продолжается, и подвергать опасности других детей, сотрудников учебных заведений — абсолютно недопустимо. Мы просим каждую семью утром проверять состояние здоровья ребенка перед тем, как отправить его в школу или в детсад.

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Дефицит учебников

В Одессе школьными учебниками полностью обеспечены ученики с первого по третий классы и с 10-го по 11-й. А вот на параллелях с четвертого по восьмой классы книг не хватает. При этом Буйневич призвала родителей не торопиться с покупкой учебников, так как уже ожидаются поставки школьной литературы.

— Мы учебники заказали, надеемся, что все-таки их получим, — говорит чиновница.

По ее данным, в четвертые и восьмые классы книги уже поступают. В департаменте также посоветовали по возможности использовать электронные варианты, чтобы не тратить средства на приобретение бумажных экземпляров.

Новое меню в школах и детсадах

С апреля этого года в одесских школах ввели новое меню для детей с первого по четвертый классы. Согласно новому Санитарному регламенту, из детского рациона убрали сосиски, колбасы, консервы, продукты, содержащие много сахара, соли, трансжиры, и уменьшили количество курицы. При этом разнообразили стол овощными и мясными блюдами, увеличив количество говядины. А с 1 января 2022 года в школьных столовых дополнительно появятся кисломолочные блюда и замороженные овощи и фрукты.

Сейчас городскому бюджету одна порция школьного питания обходится в 17,50 гривни (ранее эта сумма составляла 10,70 гривни).

Кроме того, с 1 января 2022-го новое меню появится и в детсадах.

— Его уже утвердили в Гос­продпотребслужбе, и мы готовимся кормить по-новому в садиках, — сообщила Буйневич.

При этом она не уточнила, что именно будут подавать малышам. Более подробная информация об этом появится позже.

Когда каникулы?

Каждая школа может самостоятельно определять время каникул. Тем не менее в департаменте образования и науки Одесского горсовета рекомендуют выбрать такие даты:

осенние — с 27 по 31 октября;

зимние — с 25 декабря по 9 января;

весенние — с 26 марта по 3 апреля.

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