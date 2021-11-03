Субсидии в красной зоне: все правила, которые необходимо знать?

Субсидии на коммуналку в красной зоне карантина власти обещают увеличить. Согласно заявлению Министерства социальной политики Украины, начислять их будут с учетом повышения социальных нормативов потребления услуг на 50%.

Правила начисления субсидий актуальны и для жителей Одесской области, которая сейчас также находится в красной зоне карантина.

Социальные нормативы на коммуналку

Социальные нормативы потребления услуг, в пределах которых государство предоставляет гражданам субсидии на оплату коммуналки, были введены Постановлением Кабинета Министров Украины №409 «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания» от 06.08.2014.

Стандартные социальные нормативы ежемесячно составляют:

ХОЛОДНАЯ ВОДА — 2 м3 на одного человека (при наличии горячей воды) и 3,6 м3 (при отсутствии горячей воды);

ГОРЯЧАЯ ВОДА — 1,6 м3 на одного человека;

ВОДООТВЕДЕНИЕ — 3,6 м3 на одного человека;

ГАЗ — при наличии плиты и горячей воды — 3,3 м3 на одного человека; при наличии плиты и без горячей воды — 5,4 м3; при наличии газовой плиты и газовой колонки — 10,5 м3;

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ:

70 кВт/ч на одного человека и дополнительно 30 кВт/ч на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт/ч в месяц; в помещениях, оборудованных стационарными электроплитами, при наличии центрального горячего водоснабжения — 110 кВт/ч на одного человека и дополнительно 30 кВт/ч на каждого другого члена семьи, но не более 230 кВт/ч;

оборудованных стационарными электроплитами при отсутствии центрального горячего водоснабжения — 130 кВт/ч на одного человека и дополнительно 30 кВт/ч на каждого другого члена семьи, но не более 250 кВт/ч;

не оборудованных стационарными электроплитами, при наличии централизованной поставки холодной воды и отсутствии центрального горячего водоснабжения и газовых водонагревательных приборов —

100 кВт/ч на одного человека и дополнительно 30 кВт/ч на каждого другого члена семьи, но не более 220 кВт/ч.

Ранее мы рассказывали о том, какие нормативы потребления установлены для одесситов, получающих субсидию на оплату коммуналки.

Как увеличится размер субсидии в красной зоне?

На период действия в регионе красной зоны, возникшей из-за резкого роста инфицирования коронавирусом, социальные нормативы потребления коммунальных услуг власти увеличили в полтора раза. Притом — независимо от количества дней действия повышенных карантинных ограничений за месяц.

Так, пенсионер с выплатой в 3723 гривни, проживающий в квартире площадью 40 м2, может заплатить за коммуналку около 453 гривен — остальное покроет субсидия. Если на сегодняшний день его субсидия составляет 1035,8 гривни, то после увеличения социальной нормы можно будет рассчитывать на помощь в размере 1779,9 гривни.

И если на компенсацию расходов граждан на коммуналку средств не хватит, власти обещают внести изменения в бюджет страны.

Кто может потерять субсидию?

Те, у кого есть больше 100 тысяч гривен на депозите в банке.

Владельцы автомобиля, который был выпущен менее пяти лет назад, а также двух и больше автомобилей младше 15 лет.

Собственники квартиры площадью более 130 м 2 , или дома площадью более 230 м 2 , или нескольких объектов недвижимости.

, или дома площадью более 230 м , или нескольких объектов недвижимости. Те, кто за последний год покупали землю, недвижимость, авто и другие товары длительного пользования на сумму более 50 тысяч гривен.

Те, кто купили или продали валюту и банковские металлы более чем на 50 тысяч гривен в течение года.

Субсидианты, в чьих декларациях указано отсутствие дохода, и при этом они провели за границей более 60 дней (исключение — лечение и присмотр за ребенком).

Те, у кого есть задолженность по уплате алиментов или коммуналки более чем за три месяца.

Те, кто незаконно получали государственную помощь за предыдущий период, и не вернули выплаты в госбюджет.

Те, кто не получали доходов и не имели статуса безработного — при этом нигде не учились и не работали.

Напомним, что ранее мы уже рассказывали о субсидии в красной зоне карантина.