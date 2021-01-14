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Нужна ли пятилеткам школа? – мнение министерства, психологов и родителей

Нужна ли пятилеткам школа? – мнение министерства, психологов и родителей

Последнее время в семьях будущих первоклассников не утихают дискуссии о целесообразности начальной школы с пяти лет. Инициатором дискуссий стало Министерство образования и науки. Там считают, что Украина может последовать примеру стран, где обучение начинается раньше. О позиции власти, экспертов и родителей рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.

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Что говорят в министерстве образования?

По словам и.о. министра образования Сергея Шкарлета, в ведомстве понимают, что дети пяти и шести лет имеют разные уровни психофизического развития, поэтому подход к организации образовательного процесса пятилеток должен быть другой.

– Речь не идет о том, что дети в пять лет должны сесть за парты на 35 минут урока. Обсуждаются новые формы получения знаний и компетенций с последующим изменением государственных образовательных стандартов и программ, – пояснил Шкарлет.

– Это будет первый класс, но не такой, где дети будут сидеть за партами, это будет переходный период между садиком и школой, – прокомментировала член Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина.

в школу в 5 лет

Мнение психологов и экспертов о начале обучения детей с 5-летнего возраста

Образовательные эксперты и психологи также с осторожностью отнеслись к инициативе МОН.

– В законе Украины деликатно и взвешенно написано, что дети идут в школу преимущественно в шесть лет, но при необходимости и в семь, поскольку важным фактором является психофизическая готовность, – говорит эксперт образовательного направления Института будущего Николай Скиба.

Психолог Светлана Ройз также считает, что Госстандарт и концепция НУШ пока заточены под шестилетних детей. По ее словам, для интеллектуальной готовности к школе (внимание, память, восприятие, воображение, речь) «не хватает зрелости префронтальной коры головного мозга, и все это еще невозможно в пять лет». По мнению психолога, «школа» для пятилеток должна быть учебной средой с совершенно другими подходами, задачами и специалистами, чем нынешняя НУШ.

В Министерстве образования и науки утверждают, что принимать решение будут только в интересах детей и после детального изучения темы.

Что говорят родители о раннем обучении детей?

Сразу после заявления МОН родители активно начали обсуждать преимущества и недостатки раннего обучения. Но большинство родителей выступило против предложения министерства. По их словам, пятилетние дети не готовы к школе в ее классическом виде. К тому же переписывать программу начальной школы под пятилеток – значит отказаться от только что введенной Новой украинской школы. Поэтому, по мнению родителей, нецелесо­образно так быстро менять систему снова.

По материалам naglyad.org

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Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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