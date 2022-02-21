Пенсии в марте в Украине вырастут: у кого и на сколько?

Тем не менее для реализации уже прописанных инициатив все равно каждый год нужно ждать дополнительного решения Кабинета Министров о нюансах очередного перерасчета. И каждый раз это несет какие-то новшества. Что же обещают пенсионерам на этот раз? Мы изучили предложенное правительством постановление.

До 2300 гривен

повышают минимальный размер пенсии для мужчин со стажем от 35 лет и для женщин со стажем от 30 лет независимо от возраста.

Индексация военных пенсий

коснется тех, чьи выплаты не пересчитывали в период с 1 января 2021 года по 28 февраля 2022 года.

До 2100 гривен

должны вырасти и социальные пенсии. Это коснется неработающих граждан.

Об уравниловке: 100 гривен для всех?

Главное в этом всем – это, конечно, сама индексация. Чиновники обещают «увеличение» пенсий на 14%. Но наши читатели уже знают, что на 14% индексируется не сама пенсия, а только сумма зарплаты, которая подставляется в формулу расчета. На выходе можем получить все что угодно: каждый случай нужно просчитывать индивидуально. От такой индексации должен автоматически расти основной размер пенсии. При этом общий размер пенсионной выплаты во многих случаях после индексации может остаться прежним. Это касается прежде всего тех, у кого основной размер пенсии гораздо ниже минимальной. К таким пенсиям устанавливаются различные доплаты с тем, чтобы их общий размер был не ниже установленных минимумов. В таких случаях любая индексация нивелируется.

С другой стороны, чем выше пенсия, тем больше размер повышения. Эту диспропорцию избежать не удается. Хотя пенсии, которые ограничиваются максимальным размером (19 340 гривен), с 1 марта расти не будут.

Впрочем, в правительстве подстраховались и решили самые маленькие пенсии повысить в любом случае, даже если индексация их напрямую обойдет.

Во-первых, обещают, что минимальный размер повышения должен составить не менее 100 гривен.

обещают, что минимальный размер повышения должен составить не менее 100 гривен. Во-вторых, с 2200 до 2300 гривен повышают пенсию для мужчин со стажем от 35 лет и для женщин со стажем от 30 лет независимо от возраста. Общий размер пенсии у таких людей должен быть не меньше 2300 гривен. Эта же норма касается людей с инвалидностью І группы.

с 2200 до 2300 гривен повышают пенсию для мужчин со стажем от 35 лет и для женщин со стажем от 30 лет независимо от возраста. Общий размер пенсии у таких людей должен быть не меньше 2300 гривен. Эта же норма касается людей с инвалидностью І группы. В-третьих, до 2100 гривен повышают размер минимальной пенсионной выплаты. То есть до указанной суммы должны подрасти и социальные пенсии. Это коснется неработающих граждан. Для работающих минимальная пенсионная выплата останется на уровне прожиточного минимума (1934 гривни).

Здесь мы опять сталкиваемся с уравниловкой, когда для некоторых людей пенсия без стажа будет составлять 2100 гривен, а для некоторых людей со стажем 30-35 лет ее размер будет всего на 200 гривен выше.

Еще по 135 гривен обещают добавить тем, на кого порядок индексации не распространяется. Как поясняют в Министерстве социальной политики, речь идет о тех, кому пенсии назначались относительно недавно – в 2019-2021 годах. Такие пенсии еще ни разу не индексировались.

На 14%

индексируется не сама пенсия, а только сумма зарплаты, которая подставляется в формулу расчета…

О «старых» пенсиях и чернобыльских выплатах

Важно понимать, что речь идет об индексации пенсий, оформленных до 2019 года, и назначенных, прежде всего, на общих основаниях по нормам Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Также это касается пенсий чернобыльцев. Раньше их пенсии тоже индексировались путем увеличения показателя средней зарплаты, который подставляется в формулу расчета. На выходе эта схема получается еще хитрей, чем с обычными пенсиями по возрасту. Но, кроме указанного вида индексации, с этого года предполагается индексировать и минимальные чернобыльские пенсии. Напомним, что с 1 июля прошлого года во всех случаях размеры пенсии по инвалидности из-за увечья или заболевания, возникших вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут быть ниже:

для I группы – 6 тысяч гривен;

для II группы – 4800 гривен;

для III группы и для детей с инвалидностью – 3700 гривен.

С 1 марта эти суммы должны вырасти на 14% и составить соответственно:

для I группы – 6840 гривен;

для II группы – 5472 гривни;

для III группы и для детей с инвалидностью – 4218 гривен.

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О военных и других специальных пенсиях

На этом фоне впервые после долгого перерыва, но новым способом теперь будут индексировать пенсии военнослужащих. После нескольких лет всяческих изменений в законодательстве этот вопрос вроде как теперь будет урегулирован. В отличие от пенсий по возрасту, здесь схема обещает быть чуть проще. Здесь как раз на 14% увеличивается непосредственно размер пенсии, но без учета надбавок. Коснется индексация тех, чьи пенсии не пересчитывали в период с 1 января 2021 года по 28 февраля 2022 года. А средний размер повышения составит 705 гривен.

Обещают, что в этот раз индексация коснется около 10 миллионов пенсионеров. Похоже, что будет решен и вопрос с индексацией пенсий госслужащих и научных работников. Законопроект, который был зарегистрирован более года назад, наконец-то проголосован Верховной Радой во втором чтении. Это случилось на прошлой неделе – 15 февраля. Подробнее об этом новом законе — «О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию пенсионного законодательства» — мы расскажем в следующих номерах.

Там есть новшества, касающиеся не только индексации и не только госслужащих. Ясно одно, что теперь пенсии, назначенные по нормам Законов «О государственной службе» и «О научной и научно-технической деятельности», должны тоже индексироваться наравне со всеми остальными видами пенсий. Но нет пока ясности с механизмом такого перерасчета, и успеют ли до 1 марта текущего года этот механизм утвердить.

При этом очевидно, что и не все обычные пенсии увеличатся. Как мы уже не раз показывали, при таких перерасчетах могут увеличиваться одни надбавки, но уменьшаться другие. Тем не менее, по словам министра социальной политики Марины Лазебной, средний размер мартовской индексации должен составить около 360 гривен. А как будет на практике — каждый увидит на личном примере.

Из необычного Начиная с этого года, будут отдельно индексировать так называемые возрастные надбавки. Людям в возрасте от 75 до 80 лет надбавка увеличится с 400 до 456 гривен (400 х 14%), а для граждан в возрасте от 80 лет и старше надбавка увеличится с 500 до 570 гривен (500 х 14%). Мелочь, но приятно.

Сергей Коробкин

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