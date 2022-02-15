Пенсии участников боевых действий: сколько доплатят?

Участники боевых действий еще с советских времен имели ряд пенсионных льгот. Эта категория включает ветеранов Второй мировой войны, а также воинов-интернационалистов. После 2014 года и начала боевых действий на Востоке нашей страны участников боевых действий стало больше, а льготы, гарантированные государством, приобрели новый смысл.

Как вырастет минималка?

Сегодня в Украине насчитывается около 400 тысяч людей, имеющих статус участника боевых действий. Главная пенсионная льгота для таких людей — снижение пенсионного возраста. Женщины с таким статусом имеют право на пенсию в 50 лет при стаже от 20 лет, мужчины — в 55 лет при общем стаже от 25 лет. Напомним, что пенсионный возраст и у мужчин, и у женщин сейчас установлен на уровне 60 лет.

Сама же пенсия для участников боевых действий рассчитывается на общих основаниях, как и обычная пенсия по возрасту — все зависит от стажа и зарплаты. Хотя многие участники боевых действий могут иметь военную выслугу лет и претендовать на пенсию по нормам Закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц». Такой вид пенсии зависит, прежде всего, от размера денежного обеспечения.

В отличие от рядовых граждан, участники боевых действий имеют также право на надбавку к пенсии, которая предусмотрена Законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Размер такой надбавки составляет 25% от прожиточного минимума, установленного для нетрудоспособных лиц. Сейчас размер такого прожиточного минимума составляет 1934 гривни. С 1 июля и 1 декабря он вырастет до 2027 и 2093 гривен соответственно. Таким образом, сейчас надбавка составляет 483,25 гривни. С 1 июля она вырастет на 23,50 гривни и составит 506,75 гривни, а с 1 декабря ее размер увеличится еще на 16,50 гривни и составит 523,25 гривни*.

При этом с 1 июля прошлого года вступили в силу изменения, и теперь общий размер пенсии участников боевых действий со всеми надбавками при любом раскладе не может быть ниже 210% указанного выше прожиточного минимума (раньше было 165%). Сегодня это получается 4061,40 гривни (1934 грн. х 210%). С 1 июля это будет 4256,70 гривни (2027 грн. х 210%) и с 1 декабря — 4395,30 гривни (2093 грн. х 210%).

Что будет с выплатами для ветеранов с инвалидностью?

На этом фоне, еще начиная с июля 2019 года, увеличились размеры пенсий для инвалидов войны и для некоторых участников боевых действий — ветеранов Второй мировой. Здесь порядок цифр значительно выше. Так, у инвалидов войны общий размер пенсии не может быть ниже:

650% прожиточного минимума (12571 грн.) — при наличии I группы инвалидности;

525% прожиточного минимума (10153 грн.) — при наличии II группы инвалидности;

360% прожиточного минимума (6962 грн.) — при наличии III группы инвалидности.

К этому перечню есть важное дополнение. Инвалидам войны II и III групп из числа участников боевых действий в период Второй мировой войны, а также участникам боевых действий в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет, пенсия выплачивается в таком же размере, как и для лиц с инвалидностью I группы — то есть 650% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Напомним, что сейчас это 12571 гривня. С 1 июля общий размер таких пенсий вырастет до 13175,50 гривни и с 1 декабря — до 13604,50 гривни.

При определенных условиях непосредственные участники боевых действий в годы Второй мировой войны претендуют также на надбавку на уход, предусмотренную Законом «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью»:

п ри наличии подгруппы инвалидности А I — 100% прожиточного минимума (1934 грн.),

— 100% прожиточного минимума (1934 грн.), при наличии подгруппы Б I — 50% прожиточного минимума (967 грн.),

— 50% прожиточного минимума (967 грн.), при наличии II группы — 25% (483,50 грн.).

Существует еще одна небольшая надбавка для участников боевых действий — ежемесячная адресная помощь в размере 40 гривен. Она предусмотрена Законом «Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны», который действует с 2004 года и с тех пор не пересматривался.

Сергей КОРОБКИН

* Для участников боевых действий в период Второй мировой войны, которые достигли 85 лет, такая надбавка устанавливается в размере 50% прожиточного минимума, как и для инвалидов войны I группы. Сейчас это 967 гривен (1934 грн х 50%).

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