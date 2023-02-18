Как жители Кодымы помогают военным на фронте

Центр помощи ВСУ, созданный по инициативе мэра Кодымы Сергея Лупашко, помогает Вооруженным силам чем может.

Уже передано 30 защитных сеток, 700 банок тушенки, автобус и еще многое необходимое уже отправлено на фронт.

Односельчане также изготавливают окопные свечи, белье, обувь, носки, подушечки, баклажки, термобелье и т.д.

К работе привлечены все структурные подразделения Кодымского горсовета, работники КП «Кодымакоммунсервис», переселенцы.

Сюда поступают запросы о потребностях наших защитников. Здесь находят, собирают и доставляют все необходимое для фронта.

— Благотворительность — одна из добродетелей кодымчан. Люди звонят по телефону, спрашивают, чем могут быть полезны, помогают тканью для сеток, участвуют во всех работах, — говорят в городском Центре.

В настоящее время уже отправлено более 30 сеток большого размера. Вместе с техническим снаряжением воины получают детские рисунки и открытки.

Также посылают продукты питания. Предприятия и организации, граждане города и сел производят заготовки. А в селе Пирожная в течение двух дней продолжалась переработка 297 кг курятины. Было задействовано шесть автоклавов и произведено около 700 банок тушенки!

Еще одним подарком для военных стал автобус. Инициировал идею депутат горсовета Сергей Купцов, он же взял на себя и полное техническое обслуживание автомобиля перед отправкой на фронт. Приобщились к благотворительному делу и жители общины и предприниматели, постоянно приходящие на помощь ВСУ. Большая благодарность также жителям села Баштанков и частному предпринимателю Сергею Звереву. Он добавил 100 окопных свечей, 100 подушечек и 4 спальника для ребят.