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Сегодня День памяти защитников Украины – что за дата?

Сегодня День памяти защитников Украины – что за дата?

Сегодня, в понедельник, 29 августа 2022 года, в Украине отмечают День памяти защитников страны, павших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность нашего государства. А в условиях войны эта дата приобрела особое значение.

Дата памятного дня выбрана не случайно – она связана с Иловайской трагедией 2014 года.

Тогда после масштабных боев под Иловайском на Донетчине украинские воины оказались в окружении (так называемом «Иловайском котле»). Тогда путин заявил, что подконтрольные россии группировки организуют для них гуманитарный коридор.

Но слова своего, как водится, глава страны-агрессора не сдержал: когда защитники Украины начали выход из котла, россияне обстреляли коридор. По официальным данным, под Иловайском погибли 366 военных и еще 429 получили ранения.

В память о скорбной дате свое обращение к украинцам подготовил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

По словам Залужного, на самом деле, каждый день мы должны вспоминать о цене, которую заплатил и продолжает платить наш народ за свою свободу.

«К сожалению, герои умирают. Они обретают вечную жизнь и вечную славу, остаются нашим духовным ориентиром и примером для будущих поколений украинцев. Но их больше нет для тех, кому они нужны живыми.

Склоняю голову и разделяю вместе с близкими и родными боль невосполнимой потери. Спасибо за величайшую жертву, сознательно отданную своему государству. Так творится история и формируется нация, которой будет восхищаться мир»,

– сказано в обращении, опубликованном на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Также главнокомандующий ВСУ пообещал, что ни одна жертва не станет тщетной: «мы будем продолжать борьбу до нашей Победы».

Напомним, в субботу, 27 августа, в Украине отмечали День авиации.

Фото Zn.Ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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