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Сегодня, 28 мая – День химика: кого поздравлять?

Сегодня, 28 мая – День химика: кого поздравлять?

Ежегодно в последнее воскресенье мая в Украине отмечается профессиональный праздник – День химика. В этом году он выпадает на сегодняшний день, 28 мая.

Этот праздник в Украине достаточно молодой – он был установлен в 1994 году указом президента в поддержку инициативы работников химической и нефтехимической промышленности нашей страны.

Однако же сама химия как отдельная наука существует уже около 400 лет. Она исследует вещества и процесс их превращения в результате химических реакций. Ранее такими экспериментаторами были аптекари и фармацевты, которые пытались найти целебные пилюли и порошки для крепкого здоровья и вечной молодости. Также люди пытались получить золото, изготавливали стеклянные изделия и красители для тканей. Так возникали реактивы и оборудование.

А современная химия – довольно широкое понятие. К ней относится не только фармация и парфюмерия, но и разработка и производство различных красителей, бытовой химии, средств для асептики и дезинфекции. Кроме того, химия применяется в металлургии, стекловарении, керамике. Знания химии используются в пищевой промышленности, например, для разработки пищевых ферментов и добавок, а также удобрений.

Химия используется во всех сферах нашей жизни, во всех отраслях промышленности, можно даже сказать, что вся наша жизнь – это сплошная химия.

Так что сегодня можно смело поздравлять людей, которые не боятся экспериментировать!

Ранее мы рассказывали, как появился День матери, кто и зачем придумал День Гарри Поттера, а также чем важен День спорта.

Фото Depo.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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