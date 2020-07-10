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Сберечь сохранившееся: в Одессе появится Академия культурного наследия?

Сберечь сохранившееся: в Одессе появится Академия культурного наследия?

Ассоциация архитекторов Одессы (ААО) обратилась в Одесский облсовет и в мэрию с настоятельным предложением создать Академию культурного наследия.

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Архитекторы утверждают, сложившаяся ситуация с разрушением памятников архитектуры в Одессе требует принятия ряда решений от центральной власти и областной государственной администрации и Одесского городского совета. Любые потери культурного наследия неизбежно будут иметь последствия на всех сферах жизни нынешнего и будущих поколений.

Процессы естественного старения наследия Одессы, как утверждают архитекторы города, ускоряют и другие факторы:

  • новое строительство в исторической среде (давление на фундаменты, нагрузка на коммуникации)
  • геологические и гидрологические особенности Одессы (катакомбы, подъем вод)
  • неконтролируемая урбанизация и движение автотранспорта (вибрационная нагрузка)
  • неправильный режим эксплуатации зданий
  • пожары
  • -атмосферные загрязнения;
  • безответственность владельцев
  • отсутствие или недостаток специалистов по реставрации объектов культурного наследия.

Поэтому, как считают в ААО, сегодня актуальная задача — создание научно-исследовательского центра (Академии культурного наследия) для разработки и внедрения современных реставрационных принципов, норм и методик, новых технологий, отвечающих специфике одесского культурного наследия, оценки качества материалов и работ, аттестации и подготовки специалистов. Целесообразна подготовка специалистов по реставрации и охраны наследия в системе среднего специального и высшего образования на основе областного/городского заказа.

Что сможет Академия культурного наследия? Какие перед ней ставятся задачи?

Это:

  • разработка муниципальных программ по сохранению объектов культурного наследия
  • формирование архивной базы данных по историческим зданиям и сооружениям
  • создание реставрационной мастерской, практической базы подготовки технического персонала
  • создание лаборатории для исследования материалов и инновационных разработок и методик
  • подготовка профессиональных реставраторов
  • создание брендов памятников и городов. Это позволяет привлекать туристов и зарабатывать деньги в местные бюджеты, которые несут расходы по ремонтным и реставрационным работам
  • укрепление связей с реставрационными и научными организациями через создание научно-реставрационно-образовательных центров, ассоциаций и некоммерческих партнерств, проведение конкурсов и выставок, развитие издательской деятельности.

Источниками финансирования проекта в ААО называют международные фонды, гранты, государственный и муниципальный бюджет, благотворительные взносы.

«Но основной источник финансирования — привлечение частного бизнеса, который может стать основным локомотивом формирования культурно-исторического ареала города, включающего не только памятники архитектуры, истории и культуры, но и объекты, предоставляющие туристам полный комплекс услуг проживания, питания, развлечений, информационного обслуживания», — считают в ААО.

С полным текстом обращения можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что в Одессе создали онлайн-карту строек в историческом центре города.

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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