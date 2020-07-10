Сберечь сохранившееся: в Одессе появится Академия культурного наследия?

Ассоциация архитекторов Одессы (ААО) обратилась в Одесский облсовет и в мэрию с настоятельным предложением создать Академию культурного наследия.

Архитекторы утверждают, сложившаяся ситуация с разрушением памятников архитектуры в Одессе требует принятия ряда решений от центральной власти и областной государственной администрации и Одесского городского совета. Любые потери культурного наследия неизбежно будут иметь последствия на всех сферах жизни нынешнего и будущих поколений.

Процессы естественного старения наследия Одессы, как утверждают архитекторы города, ускоряют и другие факторы:

новое строительство в исторической среде (давление на фундаменты, нагрузка на коммуникации)

геологические и гидрологические особенности Одессы (катакомбы, подъем вод)

неконтролируемая урбанизация и движение автотранспорта (вибрационная нагрузка)

неправильный режим эксплуатации зданий

пожары

-атмосферные загрязнения;

безответственность владельцев

отсутствие или недостаток специалистов по реставрации объектов культурного наследия.

Поэтому, как считают в ААО, сегодня актуальная задача — создание научно-исследовательского центра (Академии культурного наследия) для разработки и внедрения современных реставрационных принципов, норм и методик, новых технологий, отвечающих специфике одесского культурного наследия, оценки качества материалов и работ, аттестации и подготовки специалистов. Целесообразна подготовка специалистов по реставрации и охраны наследия в системе среднего специального и высшего образования на основе областного/городского заказа.

Что сможет Академия культурного наследия? Какие перед ней ставятся задачи?

Это:

разработка муниципальных программ по сохранению объектов культурного наследия

формирование архивной базы данных по историческим зданиям и сооружениям

создание реставрационной мастерской, практической базы подготовки технического персонала

создание лаборатории для исследования материалов и инновационных разработок и методик

подготовка профессиональных реставраторов

создание брендов памятников и городов. Это позволяет привлекать туристов и зарабатывать деньги в местные бюджеты, которые несут расходы по ремонтным и реставрационным работам

укрепление связей с реставрационными и научными организациями через создание научно-реставрационно-образовательных центров, ассоциаций и некоммерческих партнерств, проведение конкурсов и выставок, развитие издательской деятельности.

Источниками финансирования проекта в ААО называют международные фонды, гранты, государственный и муниципальный бюджет, благотворительные взносы.

«Но основной источник финансирования — привлечение частного бизнеса, который может стать основным локомотивом формирования культурно-исторического ареала города, включающего не только памятники архитектуры, истории и культуры, но и объекты, предоставляющие туристам полный комплекс услуг проживания, питания, развлечений, информационного обслуживания», — считают в ААО.

С полным текстом обращения можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что в Одессе создали онлайн-карту строек в историческом центре города.