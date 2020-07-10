Сберечь сохранившееся: в Одессе появится Академия культурного наследия?

Ассоциация архитекторов Одессы (ААО) обратилась в Одесский облсовет и в мэрию с настоятельным предложением создать Академию культурного наследия.
Архитекторы утверждают, сложившаяся ситуация с разрушением памятников архитектуры в Одессе требует принятия ряда решений от центральной власти и областной государственной администрации и Одесского городского совета. Любые потери культурного наследия неизбежно будут иметь последствия на всех сферах жизни нынешнего и будущих поколений.
Процессы естественного старения наследия Одессы, как утверждают архитекторы города, ускоряют и другие факторы:
- новое строительство в исторической среде (давление на фундаменты, нагрузка на коммуникации)
- геологические и гидрологические особенности Одессы (катакомбы, подъем вод)
- неконтролируемая урбанизация и движение автотранспорта (вибрационная нагрузка)
- неправильный режим эксплуатации зданий
- пожары
- -атмосферные загрязнения;
- безответственность владельцев
- отсутствие или недостаток специалистов по реставрации объектов культурного наследия.
Поэтому, как считают в ААО, сегодня актуальная задача — создание научно-исследовательского центра (Академии культурного наследия) для разработки и внедрения современных реставрационных принципов, норм и методик, новых технологий, отвечающих специфике одесского культурного наследия, оценки качества материалов и работ, аттестации и подготовки специалистов. Целесообразна подготовка специалистов по реставрации и охраны наследия в системе среднего специального и высшего образования на основе областного/городского заказа.
Что сможет Академия культурного наследия? Какие перед ней ставятся задачи?
Это:
- разработка муниципальных программ по сохранению объектов культурного наследия
- формирование архивной базы данных по историческим зданиям и сооружениям
- создание реставрационной мастерской, практической базы подготовки технического персонала
- создание лаборатории для исследования материалов и инновационных разработок и методик
- подготовка профессиональных реставраторов
- создание брендов памятников и городов. Это позволяет привлекать туристов и зарабатывать деньги в местные бюджеты, которые несут расходы по ремонтным и реставрационным работам
- укрепление связей с реставрационными и научными организациями через создание научно-реставрационно-образовательных центров, ассоциаций и некоммерческих партнерств, проведение конкурсов и выставок, развитие издательской деятельности.
Источниками финансирования проекта в ААО называют международные фонды, гранты, государственный и муниципальный бюджет, благотворительные взносы.
«Но основной источник финансирования — привлечение частного бизнеса, который может стать основным локомотивом формирования культурно-исторического ареала города, включающего не только памятники архитектуры, истории и культуры, но и объекты, предоставляющие туристам полный комплекс услуг проживания, питания, развлечений, информационного обслуживания», — считают в ААО.
С полным текстом обращения можно ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что в Одессе создали онлайн-карту строек в историческом центре города.