Замажем — будем жить: кто позаботится о сохранности культурного наследия Одессы?

Пока время от времени возникают жаркие споры на тему нужен (не нужен, нужен, но не такой) ли Одессе современный стрит-арт, муралы и граффити, старинная историческая настенная графика, фрески исчезают, что называется, на глазах.

И вот ведь какая штука получается: вдруг, внезапно появляется информация, что, мол, вот радость какая: во время ремонта (реконструкции, реставрации) исторического здания обнаружились редкие фрески! Их изучают, спорят об их авторстве, восхищаясь той или иной исторической находкой.

А потом (опять же, вдруг!) оказывается, что находки уже и нет. То ли закрасили ее во время очередного обновления, то ли так «отреставрировали», что от былого остался жалкий след, наводящий тоску и вызывающий тяжелый вздох одесских краеведов.

После недавнего скандального «замазывания» очередной фрески на Пушкинской, 8 одесский краевед Дмитрий Жданов на своей странице в Facebook щедро выставил фотографии еще «живых» фресок в этом доме. Заодно предложил с ними попрощаться: мало ли, может, в тот момент, когда мы ими любуемся на фото, их уже того… тоже замазали.

Время же не устает быть щедрым: снова и снова под слоями штукатурки обнаруживаются новые настенные картины — удивительные, неожиданные, вызывающие споры. Ну вот как в марте этого года на ул. Уютной. А теперь, после недавних событий, сразу возникает вопрос: сколько они продержатся, когда «замажут» или «преобразуют»? «Уникальные украинские фрески Амвросия Ждахи на Уютной. Они тоже не охраняются государством. В любой момент их могут «реставрировать» шпаклевкой…», — пишет по этому поводу Дмитрий Жданов.

А как не печалиться, если мы имеем целую коллекцию всего этого недавно (давно) обнаруженного, но уже навеки утраченного? Фотографии того, что мы уже никогда не увидим, тоже часто постятся в соцсетях: смотрите, мол, одесситы и гости города, чего мы тут уже навсегда лишились из нашего с вами исторического наследия!

Такие времена тяжелые, так много проблем, до фресок ли сейчас или исторических колодцев в старых одесских дворах?

Ой, не надо! Нужно видеть, как восхищаются люди, когда экскурсоводы водят их по заветным адресам, где все это еще сохранилось, пусть даже частично! С каким восторгом они фиксируют все это на свои смартфоны, записывая по пути полученную информацию!..

Фрески не охраняются государством. А еще государством не охраняется много чего другого — наши трамвайные остановки бельгийского акционерного общества, одесские колодцы, которые так и не были взяты под охрану (старый одесский фонтан во дворе на ул. Екатерининской тоже недавно был «замазан»), закладные таблички, которые исчезают с какой-то потрясающей быстротой… Общественники? Так институт общественных инспекторов при Управлении по вопросам охраны объектов культурного наследия тоже был ликвидирован.

Кто теперь позаботится о сохранности наследия?.. Или все проще: замажем — будем жить?..

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