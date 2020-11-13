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Сара Бернар в Одессе: как первая в мире суперзвезда разочаровала одесситов

Сара Бернар в Одессе: как первая в мире суперзвезда разочаровала одесситов

13 ноября 1881 года в Одессу впервые приехала французская актриса Сара Бернар. Когда одесситам стало известно, что в город с гастролями приедет великая Сара Бернар, Одесса буквально сошла с ума.

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В утро приезда знаменитости вся Пушкинская улица была запружена экипажами и толпами людей, которые мечтали увидеть француженку. Когда поезд подошел к перрону, огромная толпа встречающих грянула «ура». Все бросились к вагону – каждому хотелось поближе увидеть актрису. Полицейским даже пришлось разгонять встречающих, так как произошла давка и актриса не могла выйти из вагона.

Вечером того же дня Сара Бернар собиралась дать спектакль – знаменитую «Даму с камелиями». Билетов в кассах уже давно не было. Когда стало известно, что Бернар посетит Одессу, под кассами образовались огромные очереди, билеты можно было взять только с боем. Спекулянты, которых тогда называли барышниками, скупали билеты и продавали их втридорога.

Вместо чуда – просто талант

Однако одесситов игра прославленной француженки не впечатлила – они ожидали чего-то необыкновенного, а на сцене увидели просто талантливую актрису. Когда опустили занавес, публика партера не проявила особого восторга, зато молодежь на галерке наградила Бернар овациями и бесконечно вызывала ее на бис. Когда актриса села в карету у театра, собираясь ехать в гостиницу, в экипаж кто-то бросил камень, стекло разбилось, и камень даже слегка задел саму Бернар. В следующие дни карету актрисы стали сопровождать казаки и жандармы.

Сара Бернар дала в Одессе пять спектаклей, и больше всего одесситам понравилась пьеса под названием «Фру-фру». В восторге были даже критики. Потом Сара Бернар приезжала в Одессу еще раз – в 1892 году. Поговаривали, что ее одесские гастроли устроил городской голова Григорий Маразли, с которым у нее, по слухам, был роман. В свое время Маразли жил в Париже, и злые языки утверждали, что дебют Бернар во Франции никогда не состоялся бы без его участия.

Источник: Александр Дерибас «Старая Одесса»

Ирина Сорокина
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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