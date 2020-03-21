Самоизолируемся с пользой: учимся, читаем, гуляем по музеям и ходим в театр онлайн (ссылки)

Соблюдение карантина – важная мера для предотвращения распространения вирусных инфекций. Хотя в Одессе нет запрета на прогулки, но все учебные учреждения закрыты, как и постепенно прекращают свою деятельность некоторые компании и филиалы. Поэтому дома сидят не только школьники и студенты, а и многие взрослые горожане. Чтобы не было скучно дома, и вы с пользой смогли провести время в сети, мы сделали подборку интересных сайтов для саморазвития или просто для того, чтобы отвлечься от ажиотажа вокруг вирусной темы.

Редакция «Одесской жизни» предлагает насладиться виртуальными путешествиями по всевозможным культурным местам, которые бесплатно доступны онлайн на время карантина из-за коронавируса:

Музеи и галереи

Путешествие по музею «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге: перейдите по ссылке.

Также можете посмотреть 5-часовое широкоформатное видео-путешествие по данному музею.

Цифровые архивы галереи Уффици и многое другое здесь.

Онлайн-туры по популярнейшему в мире музею Лувра.

Истории экспонатов Британского музея, подробная информация о них и видеопрогулки по помещению доступны бесплатно на YouTube канале «The British Museum».

Также можно зайти на сайт самого музея, там можно «покрутить» 3D модельки экспонатов.

Тематический поиск, поиск по художникам и композициям Национального мадридского музея Прадо.

Доступны онлайн Нью-Йоркские музеи:

Онлайн прогулка по музею Сальвадора Дали в Париже.

Смитсоновский музей американского искусства, где есть множество оригинальных экспонатов – от бытовых приборов до супергероев.

Пинакотека Брера в Милане.

Национальная галерея искусств в Вашингтоне.

Фрески, скульптуры, статуэтки, вазы и многое другое в режиме онлайн можно посмотреть в архиве Афинского Археологического музея.

Каталог экспонатов Ватиканского музея.

Больше виртуальных туров по многочисленным галереям и музеям можно найти на портале «Google Arts & Culture».

Театр, опера, балет

Бесплатные онлайн-трансляции «Metropolitan Opera» каждый день.

Балеты в режиме онлайн в Государственном академическом Большом Театре Москвы.

Стримы Венской оперы.

До 31 марта можно успеть насладиться записями Берлинской филармонии по промокоду BERLINPHIL.

Киносервисы

More.tv предлагает бесплатный доступ к своему платному контенту на месяц по промокоду SIDIMDOMA.

Онлайн кинотеатр «Start» даст 7 пробных дней бесплатно после регистрации.

Уроки, лекции и познавательные материалы

Видеосюжеты о космосе от NASA.

Онлайн-курсы на площадке Coursera.

На время карантина открыты все школьные курсы на «Фоксфорде».

Много познавательного материала, который заинтересует не только школьника, студента, а и любого другого на портале «ПостНаука».

Академия прав человека: регистрируйтесь и становитесь специалистом в данной сфере. На сайте есть возможность выбрать украинский или русский язык.

Школа дизайна и иллюстрации бесплатно предоставляет 46 курсов после регистрации.

Книги

Архив литературы на украинском языке в форматах jar, jad, txt, fb2, epub, doc.

Также есть вариант посмотреть литературу на портале «Чтиво».

Классическая музыка

Портал «Operavision».

Подборка концертов и записей на «UA: класична музика».

Classical Radio. Название говорит само за себя.

Радио Исландия.

А фанатам компьютерных игр можем предложить зайти в популярные игровые магазины (Steam, Uplay, Epicgames, Origin, PlayStation Store, AppStore, GooglePlay и др.), чтобы получить некоторые игры бесплатно, а также по хорошим скидкам.

Фото: oddviser.com

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