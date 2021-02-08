Сам себе мастер: карандаш для чистки наждачки

Шлифовальная наждачная бумага в последнее время переживает самый настоящий бум. Ее наклеивают на специальные эластичные шлифовальные бруски, изготавливают насадки (на липучках) для угловых шлифовальных машинок («болгарки»), электродрелей, делают бесконечные ленты для гриндеров.
Но при любом использовании у наждачки есть один недостаток – абразив быстро забивается обрабатываемой поверхностью. Очистить шлифовальную шкурку можно с помощью специальных карандашей, но стоят они недешево. Намного проще и эффективнее это сделать остатками засохшего силиконового герметика. Причем, не важно, какого цвета он будет – чистит одинаково хорошо. Вам достаточно отрезать ножом торец тюбика и поршнем монтажного пистолета выдавить остатки засохшего герметика. Закрепив надежно электроинструмент, проведите силиконовым цилиндром по абразивной поверхности, которая очистится в считанные секунды.
Фото: livemaster.ru
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