Сам себе мастер: карандаш для чистки наждачки

Дачные советы: о саженцах с закрытой корневой системой и черенках цветочных растений Безусловно, работать с саженцами, продающимися уже посаженными в различные емкости, гораздо удобнее, да и приживаются они практически на 100%. Вот только недобросовестные продавцы могут непосредственно перед продажей посадить молодое растение в контейнер. ПОДРОБНЕЕ

Дачные советы: посев семян на рассаду Вы наверняка уже приобрели семена овощей и главный вопрос для вас сейчас: когда производить посев на рассаду? Для этого нужно знать возраст рассады для высадки в открытый грунт или теплицу (парник), который и подскажет дату посева в феврале-марте. ПОДРОБНЕЕ

Дачные советы: подготовка к садово-огородным работам Февраль в календаре дачника – горячая пора. Это время начала посева семян на рассаду, выгонки луковичных культур, витаминной зелени петрушки и сельдерея. Дел за зиму накопилось много и все нужно успеть сделать за самый короткий зимний месяц. И каким бы ни выдался февраль, за ним последует весна. ПОДРОБНЕЕ