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Новости Одессы и Одесской области

Салон красоты: обертывания для шеи помогут скрыть возраст

Салон красоты: обертывания для шеи помогут скрыть возраст

Шея выдает наш возраст гораздо больше, чем лицо, поэтому и уход за ней должен быть соответствующим.

Лучше всего для этого подойдут маски, компрессы и обертывания.

Возьмите 2 ст. ложки миндального, кунжутного масла или масла жожоба, которые можно приобрести в любой аптеке.

Нагрейте масло на водяной бане и нанесите на шею. Сверху положите слой ваты или предварительно нагретое полотенце.

Оставьте маску на полчаса. После этого промокните шею салфеткой или смойте остатки масла теплой водой.

Фото: avimg1.liveinternet.ru

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