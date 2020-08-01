С угощением, песнями и гаданиями: о спектакле по вкусным рассказам одесского писателя

В Одессе презентовали спектакль “Как это кушали в Одессе” харьковского “театра одесского разлива” Ланжерон. Спектакль был создан по одноименной книге одесского писателя Александра Бирштейна и показан в не совсем привычном для зрителя, но однозначно логичном для этого спектакля месте – в кафе Буфет.

В уютной, почти домашней атмосфере одесского подвальчика, звучали песни про фаршированную рыбу, закрепляли эффект присутствия одесскими закусками и говорили о национальной одесской кухне.

– А вы знаете почему нельзя прокручивать селедку для форшмака через мясорубку? – спрашивает один из гостей после дегустации форшмака.

– Почему?

– Потому что она в это время плачет!

Как рассказал, заслуженный артист Украины Виталий Бондарев, это действо задумывалось как моноспектакль, но как только все началось стало понятно, что монолога тут не получится. Во-первых, публика была не в силах молчать и сдерживать свои эмоции (впрочем, от нее это и не требовали), во-вторых, в спектакле задействована еще и режиссер – Галина Панибратец, в-третьих, подключается и персонал кафе, который разносит куриный паштет, икру из синеньких, форшмак и фирменную вишневую наливочку. И все это появляется в определенный, нужный момент.

О случайных неслучайностях

Спектакль “Как это кушали в Одессе” уже не первая работа по рассказам Александра Бирштейна. Первым был “Вы меня улыбнули”.

Елена Панибратец рассказывает, что знакомство с автором было совершенно случайно-неслучайным, впрочем, как это часто бывает в Одессе:

Как то, проходя мимо Всемирного клуба одесситов я решила зайти внутрь и увидела книжную полку. Стала перебирать книги. Что то мы уже читали, что то перелистала, и так дошла до книг Бирштейна. Начала читать ее уже по дороге на поселок Котовского и остановиться уже не могла. Пришла в голову идея поставить все это. И стала искать Бирштейна. Совершенно случайно я оказалась в Академии холода, и мне там сказали, что в Одессе есть потрясающий автор Саша Бирштейн. И тут же дали его визитку.

Кстати, и выбор места премьеры был совершенно случайным, но, естественно, неслучайным:

Как-то зимой, выйдя из этого кафе мы вышли и тут – пурга. Я и начал цитировать ”А в лицо ему ветер и снег и град, Эй Айболит… “ и тут я оглядываюсь, а на стене висит доска “Здесь жил Корней Иванович Чуковский.”

Об образе Одессы, одесситах и Ланжероне

Исполнитель главных ролей в театре, коренной харьковчанин Виталий Бондарев говорит, что впервые попал в Одессу лишь в 2008 году. До этого наш город существовал лишь в его представлении, которое сформировалось благодаря кино и литературе, в том числе и той самой Ликвидации, которую многие одесситы недолюбливают.

В кино я “Неуловимые мстители”, “Красные дьяволята”. Литература – Катаев “Белеет парус одинокий”, потом Паустовский пошел. В школе, я интересовался военным периодом, обороной Одессы, партизанским движением в катакомбах. И когда я впервые попал сюда, то конечно, этот образ совершенно не совпал с моим. Но это не стало поводом не любить Одессу!

Решение же создать театр было принято после постановки первого спектакля по повести Александра Каневского “Теза с нашего двора”. Сейчас в репертуаре много спектаклей одесских авторов и тематики, именно поэтому его и назвали “театром одесского разлива”. С одесскими образами Виталию помогает справится природная наблюдательность и то, что в Харькове он жил в коммунальной квартире, практически со всеми этими персонажами из рассказов.

– Взять хотя бы бабушку Басю из сегодняшнего рассказа, – говорит режиссер Елена Панибратец, – она есть у Бирштейна. Но ее образ Виталий списал со своей соседки по коммуналке.

Одесситы приходят на спектакли театра, которые проходят в Доме актера не только в Харькове, но и во всех городах в которых они выступают – Берлине, в городах Беларуси, России, Украины. Кстати и Елена и Виталий настаивают на том, что не “косят” под одесситов, а честно говорят, что они из Харькова.

Спектакль “Как это кушали в Одессе” Спектакль “Как это кушали в Одессе” Спектакль “Как это кушали в Одессе” Спектакль “Как это кушали в Одессе” Спектакль “Как это кушали в Одессе” Спектакль “Как это кушали в Одессе” Спектакль “Как это кушали в Одессе” Спектакль “Как это кушали в Одессе”

В августе театр Ланжерон снова планирует провести гастроли в Одессе и показать свои спектакли в замечательном тенистом дворике Одесской обсерватории в парке Шевченко.

Фото: Юлия Сущенко