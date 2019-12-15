С грибами, баклажанами и яблоками: три рецепта блюд из гречки

Гречка — это крупа, которая содержит большое количество полезных минералов и витаминов. Также она помогает работе сердца и печени и выводит из организма шлаки. Поэтому ее очень важно употреблять в зимний период.

Гречневая запеканка

Ингредиенты: гречка — 200 г, творог — 100 г, яблоко — 2 шт., сметана — 3 ст. ложки, изюм — 50 г, ванилин — 2 г, корица — 1 щеп., яйцо — 2 шт., сахар — по вкусу.

Приготовление. Творог перетереть через сито, очищенные яблоки нарезать кубиками. Отдельно замочить изюм. Сварить гречку до готовности и заправить ее сливочным маслом. Взбить яйца с сахаром и добавить в кашу. Сюда же положить изюм, яблоки, творог, сметану и корицу. Все ингредиенты хорошо перемешать. Форму для выпечки смазать сливочным маслом и выложить в нее получившуюся смесь. Запекать в разогретой духовке 15-20 минут при температуре 180°С.

Грибные тефтели с гречкой

Ингредиенты: гречка — 1 стак., шампиньоны — 800 г, яйцо — 1 шт., томатная паста — 5 ст. ложки, лук — 2 шт., подсолнечное масло — 3 ст. ложки, итальянские травы, панировочные сухари, соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление. Предварительно отварить крупу. Нарезать мелкими кубиками лук и грибы и обжарить их на подсолнечном масле до готовности. Слить с овощей лишнюю жидкость и измельчить их с помощью мясорубки или блендера. Добавить к массе гречку, яйцо, соль, специи и перемешать. Сформовать из смеси шарики, обвалять их в сухарях и обжарить со всех сторон до румяной корочки. Развести томатную пасту в воде. Переложить тефтели в форму и залить соусом. Запекать 15 минут при температуре 200°С.

Гречка с овощами

Ингредиенты: гречка — 200 г, баклажан — 1 шт., лук — 1 шт., помидор — 1 шт., болгарский перец — 2 шт., чеснок — 2 зуб., подсолнечное масло — 50 мл, соль и черный перец — по вкусу.

Приготовление. Баклажан и помидор очистить от кожуры, из перца удалить сердцевину и нарезать овощи мелкими кубиками. Лук и чеснок очистить от шелухи и измельчить с помощью ножа. В сковороде разогреть подсолнечное масло и обжарить в нем сначала баклажаны, а затем добавить лук, перец и чеснок. Следом добавить помидоры, специи и перемешать. Оставить томиться на медленном огне. Гречневую кашу отварить в слегка подсоленной воде. Добавить готовую гречку в сковороду к овощам. Тщательно перемешать содержимое и готовить еще 10–15 минут на слабом огне.

Фото: static.1000.menu

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