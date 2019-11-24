Рынок земли: как будут продавать украинскую землю

Украина впервые за 28 лет вплотную приблизилась к свободной продаже земли. Всего за это время в парламент было подано 11 законопроектов о рынке земли. И вот, после многих лет дискуссий и тщетных попыток отменить мораторий на продажу земли, Верховная Рада наконец приняла закон № 2178−10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Пока документ одобрен в первом чтении. «Одесская жизнь» разбиралась, что говорит закон.

240 голосов «за». Президентская фракция «Слуга народа» почти в полном составе поддержала закон — 227 народных избранников. За закон проголосовали также 13 внефракционных депутатов. «Европейская солидарность» и «Батькивщина» почти в полном составе проголосовали против. А депутаты «Голоса» воздержались. Итак, за что же голосовали депутаты?

Кто имеет право покупать землю? Согласно закону, сельскохозяйственные угодья могут покупать:

граждане Украины;

юридические лица Украины, созданные по нашему законодательству;

территориальные общины;

государство.

Кроме того, право на приобретение земли имеют юридические лица, конечными владельцами которых являются иностранцы, если они арендуют землю в Украине более трех лет. Иностранные граждане и лица без гражданства могут получить с/х землю в случае наследования, но с обязательством отчуждения участка в течение года.

Но ограничения действуют 5 лет — до 1 января 2024 года. В этот период запрещено покупать с/х землю:

лицам без гражданства;

иностранным гражданам;

юрлицам, бенефициарами которых выступают иностранцы;

иностранным государствам.

Но возможность покупки земли иностранцами должны вынести на всеукраинский референдум.

В одни руки не более 210 тысяч гектаров. Закон предусматривает ограничения продажи земли одному лицу. В частности, не более 35% в пределах объединенной территориальной общины; 8% в пределах области и 0,5% – Украины.

Арендаторы имеют первоочередное право на покупку земли. Фермеры, которые имеют договоры на постоянное пользование сельскохозяйственными угодьями, могут выкупить участки с рассрочкой платежа до 5 лет по цене нормативной денежной оценки. Земельные торги при этом не проводятся.

Когда в Украине начнут продавать землю? Согласно закону, запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения отменяется 1 октября 2020 года. После этого право продавать земельные паи получат все их владельцы.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” разъясняла, что будет означать открытый рынок земли в Украине.

Фото: milkua.info

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