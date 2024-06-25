Поруч з одеським Привозом: як оновлюється фасад ТЦ «Острів» (фото)

Роботи, як повідомляло «Одеське життя», розпочались ще минулого року. Вони продовжуватимуться до кінця поточного року. Але вже є багато змін.

Другу літеру «о» змінили. Напис назви торгового центру нарешті «переклали» на українську. Багато змін вже можна побачити навіть здалеку: фасад змінюється і стає кращим.

З деяких боків вже прибрали паркани, і тут можна побачити веселих звірят, які тепер прикрашають фасад. Тут вам і мавпочки, і веселий папуга, і навіть усміхнена змія.

До речі, обидва великі магазини побутової техніки працюють.

Ну а відомі закохані коти (творіння скульптора Тетяни Штикало), що оселилися з одного з боків ТЦ «Острів», доповнюють оновлену картинку, хоча живуть тут вже давно і стали одеськими улюбленцями.

Як це все виглядає – дивіться на наших світлинах:

Фото авторки