Поруч з одеським Привозом: як оновлюється фасад ТЦ «Острів» (фото)

На жвавому перехресті біля Привозу продовжуються ремонтні роботи з оновлення фасаду ТЦ «Острів».

Роботи, як повідомляло «Одеське життя», розпочались ще минулого року. Вони продовжуватимуться до кінця поточного року. Але вже є багато змін.

Другу літеру «о» змінили. Напис назви торгового центру нарешті «переклали» на українську. Багато змін вже можна побачити навіть здалеку: фасад змінюється і стає кращим.

Название одесского ТЦ перевели на украинский

З деяких боків вже прибрали паркани, і тут можна побачити веселих звірят, які тепер прикрашають фасад. Тут вам і мавпочки, і веселий папуга, і навіть усміхнена змія.

Забавные рисунки у Привоза, змея
Забавные рисунки у Привоза, обезьянки
Забавные рисунки у Привоза, тукан
Забавные рисунки у Привоза, хамелеон

До речі, обидва великі магазини побутової техніки працюють.

Ну а відомі закохані коти (творіння скульптора Тетяни Штикало), що оселилися з одного з боків ТЦ «Острів», доповнюють оновлену картинку, хоча живуть тут вже давно і стали одеськими улюбленцями.

Як це все виглядає – дивіться на наших світлинах:

Фокстрот у Привоза
Одесский ТЦ Остров, июнь 2024
ТЦ Остров в Одессе
Обновленный фасад одесского ТЦ Остров
Котоскульптура у одесского ТЦ Остров
Ремонтные работы у Привоза
Ремонтные работы у Привоза, табличка

Фото авторки

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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