«Русский военный корабль, иди нах*й!»: в Одессе пройдет выставка антивоенных карикатур

В пятницу, 6 мая 2022 года, во Всемирном клубе одесситов откроется Международная выставка политических и антивоенных карикатур. Она состоится в рамках конкурса карикатур, проходящего под известным с начала войны лозунгом «Русский военный корабль, иди нах*й!»

Как сообщил «Одесской жизни» председатель оргкомитета конкурса карикатур Александр Федоров, инициатором и организатором этой экспозиции выступил ротари-клуб «Одесса-Ришелье» совместно со Всемирным клубом одесситов, Клубом одесских карикатуристов и Гильдией собкоров Одессы.

«Войну вряд ли можно остановить с помощью юмора и сатиры, несмотря на известное выражение о том, что «человечество, смеясь, расстается со своим прошлым». Но организаторы выставки надеются хоть на мгновение приблизить ее окончание или, по крайней мере, показать истинное лицо безумца и параноика, развязавшего этот кровавый поход в Украину, лживость российской пропаганды, отсутствие зачатков человечности, нравственности и морали у российских оккупантов и мародеров»,

– рассказал Александр Федоров.

Посыл русского корабля «на три веселых буквы» считают цензурным

Участие в творческой акции приняли 39 художников из Украины, Израиля, Польши, Греции, Германии, Белоруссии, Румынии, России, Индии, Швеции, Нидерландов, США, Франции, Австрии.

«Отрадно сознавать, что уже в первую неделю конкурса в оргкомитет было прислано около сотни работ из Германии, Израиля, Болгарии, Румынии, Индии и, конечно, Украины. Немало интересных карикатур пришло из России. Причем одни художники выступили открыто, указав свою фамилию и творческий путь, другие – тщательно шифровались, указав, что за подобный рисунок они могут загреметь на несколько лет в российскую тюрьму»,

– добавил председатель оргкомитета конкурса.

Он также сообщил, что никого из авторов присланных карикатур не смутил лозунг конкурса посылающий русский корабль «на три веселых буквы». Более того, филологи объяснили, что написание слова с предлогом родило новое выражение «нах*й», которое уже считается вполне цензурным.

Участие в конкурсе карикатур принимали даже дети

В общей сложности на конкурс представили 193 работы. Но в оргкомитете конкурса рассчитывают, что их может быть и больше.

При этом, как отмечает вице-президент оргкомитета, председатель Одесского клуба карикатуристов Виктор Джевага, необычно то, что свои рисунки на антивоенную тему прислали даже дети – 9-летняя Алеся Егорова и 12-летний Саша Максимов.

«Еще один штрих, на который я обратил внимание: активное участие в конкурсе принимают женщины, которых я раньше не наблюдал в подобных творческих акциях»,

– говорит Виктор Джевага.

В ближайшие дни организаторы ожидают поступления новых работ от одесских художников, которые наиболее тщательно готовятся к конкурсу. По мере поступления новых работ их будут демонстрировать в соцсетях, в частности, на портале Всемирного клуба одесситов.

Выставки карикатур хотят сделать благотворительными

Также Александр Федоров рассказал, что, учитывая тот факт, что идея конкурса родилась в ротари-клубе «Одесса-Ришелье», клуб уже обратился в украинский дистрикт Rotary, насчитывающий более тысячи членов, с просьбой к ротарийцам организовать выставки этих карикатур в своих городах.

В ходе этих выставок планируется организовать благотворительные акции для сбора средств для помощи ВСУ. Подобные выставки со сбором средств для приобретения бронежилетов для воинов одесской территориальной обороны планирует организовать и Всемирный клуб одесситов в своих зарубежных филиалах.

Заметим, что художники делали свои работы на волонтерских началах без авторского гонорара. Но тем не менее, организаторы выставки и ее оргкомитет определят самые интересные работы, чтобы состоялся творческий конкурс.

«А после победы Украины над путинской Россией мы надеемся отметить самых талантливых художников и издать альбом этих карикатур, который, несомненно, внесет свой вклад в историю этой кровопролитной войны и борьбу нашей страны за свою свободу и независимость»,

– полагает председатель оргкомитета.

Кстати:

Выставку карикатур во Всемирном клубе одесситов 6 мая откроет пресс-конференция с участием организаторов конкурса, а также писателей-юмористов и журналистов.

Начало – в 14:00.

После пресс-конференции запланирован благотворительный концерт «Все море – о любви, все небо – о надежде» музыкантов Алексея Семенищева и Валерия Черниса.