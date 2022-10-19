Рождество в Украине разрешили праздновать 25 декабря – при каком условии?

Синод Православной Церкви Украины (ПЦУ) разрешил проводить богослужения в честь Рождества Христова по Новоюлианскому календарю – 25 декабря 2022 года при условии, что такое желание изъявят настоятели храмов и прихожане.

Такое решение было принято накануне на очередном заседании Священного Синода ПЦУ, сообщается на странице церкви в Facebook.

«Учитывая многочисленные запросы и учитывая дискуссию, которая на протяжении многих лет идет в Церкви и в обществе; предусматривая, в частности, из-за обстоятельств войны, обострение в публичном пространстве календарных споров; с целью изучения реальной церковной потребности в осуществлении в ближайшее время календарных изменений, Священный Синод Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины) решил:

там, где для этого существуют пастырские обстоятельства и удостоверяется желание верующих, как исключение разрешить по решению настоятеля и общины 25 декабря 2022 г. совершить богослужение по чину праздника Рождества Христова»,

– сообщают в ПЦУ.

В случае совершения такого богослужения его участники в этот день освобождаются от ограничений Рождественского поста (этот пост длится с 28 ноября по 6 января – прим. ред.).

Также отмечается, что письменную информацию о числе участников такого богослужения впоследствии необходимо будет предоставить через епархиальные управления в Киевскую Митрополию.

Фото с Facebook-страницу ПЦУ