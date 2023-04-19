Новости Одессы и Одесской области

Рядом с Привозом вырос «самостоятельный» рынок (фоторепортаж)

Рядом с Привозом вырос «самостоятельный» рынок (фоторепортаж)

На одесской улице Привозной вовсю разросся подорожный рынок. Это теперь не только «что-то там еще продают», а целый торговый ряд (ближе к Преображенской), умудрившийся расположиться на одной стороне улицы сразу в два «потока».

Подорожный рынок на Привозной: ярмарка без выходных

О самой Привозной мы рассказывали еще до войны. Имя улице дал, конечно же, Привоз, и, помнится, я просто восхитилась, услышав из уст одной из торгующих на этой старой-старой улице что-то вроде девиза Привозной: «Здесь не гуляют, не живут, а покупают-продают».

Улица Привозная в Одессе
Подорожный рынок у Привоза
Уличная торговля в Одессе
Стихийный рынок

Кажется, этот девиз теперь наполнился новым содержанием – весьма «обогащенным». Теперь у входа практически во все магазинчики на Привозной имеются еще одни торговые ряды. Я бы сказала – такой себе очередной «филиал» Староконки, но здесь это сравнение не любят, как, впрочем, и сам факт повышенного интереса к самой торговле. Поэтому сразу совет: хотите запечатлеть вечную ярмарку без выходных, старайтесь делать это незаметно.

Торгуют всем – казанами-сковородками, джинсами, игрушками, украшениями и… В общем, трудно даже представить, чем здесь не торгуют.

Уличная торговля на Привозной

Приметы улицы Привозной: от новых павильонов до торговли с ног

Подорожная торговля просто процветает (в смысле количества «торговых точек»), суть та же, что и на Староконном: любой представленный товар однажды кому-то понадобится. Так это или не так, я точно сказать не могу. Потенциальные покупатели или те, которые по Привозной просто пробегают, «сделав базар», на этот разросшийся рынок реагируют совершенно нормально («надо ж людям какую-то копейку заработать»). Одна женщина на трамвайной остановке, кстати, уверяла меня, что эти торговые ряды здесь разрослись не случайно: на Привозной сейчас со своим разнообразным товаром стоят, мол, те, кто раньше торговал (вы еще помните это?) в Новощепном ряду…

Чем торгуют на Привозной?
Одесса, подорожный рынок на Привозной
Уличная торговля в Одессе
Торговля на Привозной в Одессе
Торговля с ног по-одесски

Ну а сама улица Привозная, которая тянется от Екатерининской до Преображенской, сейчас имеет новый облик. Ближе к Екатерининской она расцвела новейшими торговыми павильонами. Вся улица – исключительно торговая и в смысле лотков-магазинов с самым разнообразным товаром. Ну а ближе к Преображенской – этот самый подорожный ряд. Впрочем, его уже можно назвать «самостоятельным» рынком.

Еще по теме:

Фото автора

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить