Рядом с Привозом вырос «самостоятельный» рынок (фоторепортаж)

На одесской улице Привозной вовсю разросся подорожный рынок. Это теперь не только «что-то там еще продают», а целый торговый ряд (ближе к Преображенской), умудрившийся расположиться на одной стороне улицы сразу в два «потока».

Подорожный рынок на Привозной: ярмарка без выходных

О самой Привозной мы рассказывали еще до войны. Имя улице дал, конечно же, Привоз, и, помнится, я просто восхитилась, услышав из уст одной из торгующих на этой старой-старой улице что-то вроде девиза Привозной: «Здесь не гуляют, не живут, а покупают-продают».

Кажется, этот девиз теперь наполнился новым содержанием – весьма «обогащенным». Теперь у входа практически во все магазинчики на Привозной имеются еще одни торговые ряды. Я бы сказала – такой себе очередной «филиал» Староконки, но здесь это сравнение не любят, как, впрочем, и сам факт повышенного интереса к самой торговле. Поэтому сразу совет: хотите запечатлеть вечную ярмарку без выходных, старайтесь делать это незаметно.

Торгуют всем – казанами-сковородками, джинсами, игрушками, украшениями и… В общем, трудно даже представить, чем здесь не торгуют.

Приметы улицы Привозной: от новых павильонов до торговли с ног

Подорожная торговля просто процветает (в смысле количества «торговых точек»), суть та же, что и на Староконном: любой представленный товар однажды кому-то понадобится. Так это или не так, я точно сказать не могу. Потенциальные покупатели или те, которые по Привозной просто пробегают, «сделав базар», на этот разросшийся рынок реагируют совершенно нормально («надо ж людям какую-то копейку заработать»). Одна женщина на трамвайной остановке, кстати, уверяла меня, что эти торговые ряды здесь разрослись не случайно: на Привозной сейчас со своим разнообразным товаром стоят, мол, те, кто раньше торговал (вы еще помните это?) в Новощепном ряду…

Ну а сама улица Привозная, которая тянется от Екатерининской до Преображенской, сейчас имеет новый облик. Ближе к Екатерининской она расцвела новейшими торговыми павильонами. Вся улица – исключительно торговая и в смысле лотков-магазинов с самым разнообразным товаром. Ну а ближе к Преображенской – этот самый подорожный ряд. Впрочем, его уже можно назвать «самостоятельным» рынком.

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