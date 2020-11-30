Рецепт идеального бургера от бренд-шеф сомелье Алекса Юсупова

27 ноября возле «Мясомаркета» в ЖК «Радужный» состоялся мастер-класс под открытым небом от бренд-шеф сомелье МХП Алекса Юсупова. Именитый мастер рассказал и показывал несколько собственных лайфхаков при приготовлении бургеров.

Мероприятие началось с громкого и веселого приветствия шефа, после которого к праздничной локации «Мясомаркета» приходило все больше и больше новых гостей. Как только первая котлета коснулась разогретого гриля, невероятные мясные запахи начали разноситься по всей округе. Бренд-шеф начал готовить и открывать жителям «Радужного» секреты приготовления настоящего деликатеса.

«Правильная котлета должна состоять на 70% из говяжьего антрекота и на 30% из говяжьего жира. Никакой свинины! Однажды я перед готовкой положил ее на несколько часов в холодильник и понял, что это улучшает вкус. Помимо котлеты, бургер состоит из булочки бриошь, сыра, салата, огурцов, лука и специального соуса», — рассказал Алекс Юсупов.

За каждым движением мясного сомелье пристально следили взрослые и дети, а весь процесс комментировал ведущий. Любой желающий мог купить готовый бургер, а шеф параллельно с готовкой фотографировался с гостями и остроумно шутил.

«Мы специально взяли булочки поменьше и котлеты побольше», — острил он.

За хорошее настроение отвечали также диджей и энергичный аниматор, который играл с детками гостей.

За новой порцией бургеров выстраивалась очередь, и довольные лица покупателей говорили о том, что мероприятие складывалось как нельзя лучше.

«Все прошло на высшем уровне, а бургер был действительно сочным, не ожидал», — поделился впечатлениями житель «Радужного» Евгений.

«Впервые познакомились с таким форматом праздника. Мы с детьми и повеселились, и покушали», — с улыбкой рассказывает гостья мероприятия Анастасия.

Те, кто не успел попробовать бургер шефа, смогут приготовить его дома сами, ведь все необходимые продукты можно купить в «Мясомаркете». Помимо мяса, хлеба, специй, соусов, здесь можно приобрести также молочные продукты, яйца, готовые мясные продукты, бакалею и прочее.

«Я как раз купила несколько продуктов, буду дома делать семейный ужин, попробую повторить бургер шефа», — говорит одесситка Елена.