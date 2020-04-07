Ради других: как люди жертвуют собой в борьбе с коронавирусом

В критических ситуациях у людей проявляются разные качества – как хорошие, так и плохие. И во время карантина мы успели это заметить. Не только по телепередачам и сводкам новостей, но и увидеть в нашей реальной жизни. Благотворительные организации, волонтеры, медицинские и социальные работники всеми силами помогают тем, кто в этом нуждается. А как иначе? Ведь на кону – жизнь. Жизнь каждого из нас. Мы расскажем трогательную историю человека, который оказался в эпицентре трагических событий и ценой своей жизни спас другого человека.

Недавно ушел из жизни 72-летний итальянский священник Джузеппе Берарделли. Он умер от коронавируса в больнице города Ловере провинции Бергамо. В Италии его имя теперь знают все: священник пожертвовал свой аппарат искусственной вентиляции легких незнакомому молодому пациенту.

Джузеппе Берарделли был настоятелем церкви в городке Казниго. Прихожане вспоминают, что их пастырь всегда помогал страждущим и не устранился от помощи даже после вспышки коронавируса.

Когда священник заболел, община купила ему аппарат искусственной вентиляции легких. Но, как рассказали в больнице, Берарделли отказался от него в пользу молодого человека, который лежал в том же отделении.

Хоронили пастыря в родном городе. Жители Казниго аплодировали из окон и с балконов, когда гроб с телом священника везли на городское кладбище. Так они выражали восхищение поступком своего соотечественника и прощались с достойным человеком.

О поддержке близких

Государственные службы Китая разместили в интернете видео, которое нельзя смотреть без слез. На нем женщина идет по темной дороге, а машина, которая едет позади, освещает ей путь. Это медсестра из Уханя Ван Сяотин идет в три часа ночи на работу, отказываясь ехать в одном авто с мужем, чтобы не подвергать его лишний раз опасности заражения. А мужчина на автомобиле едет за супругой, чтобы проводить ее и осветить фарами дорогу. К слову, Ван Сяотин с самого начала борьбы с коронавирусом поселилась в гостинице, чтобы не контактировать с семьей.

разместили в интернете видео, которое нельзя смотреть без слез. На нем женщина идет по темной дороге, а машина, которая едет позади, освещает ей путь. Это медсестра из Уханя Ван Сяотин идет в три часа ночи на работу, отказываясь ехать в одном авто с мужем, чтобы не подвергать его лишний раз опасности заражения. А мужчина на автомобиле едет за супругой, чтобы проводить ее и осветить фарами дорогу. К слову, Ван Сяотин с самого начала борьбы с коронавирусом поселилась в гостинице, чтобы не контактировать с семьей. Четыре клуба испанской футбольной лиги Примеры отказались от тестов на определение коронавируса ради других людей. Футболисты считают, что есть люди, которые гораздо менее богаты, чем они, и которые нуждаются в этом.

отказались от тестов на определение коронавируса ради других людей. Футболисты считают, что есть люди, которые гораздо менее богаты, чем они, и которые нуждаются в этом. В Великобритании более 20 тысяч человек согласились заразиться вирусами из группы COVID-19 ради создания вакцины. Если добровольцы после введения вакцины не заболеют, то лекарство будет считаться эффективным. До получения результата все участники исследования будут изолированы. Поступок добровольцев государство оценило – каждому из них заплатят сумму, эквивалентную более чем 4 тысячам долларов.

Подготовила Мария Васильева

Фото: ichef.bbci.co.uk, spzh.news

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!