Туризм на диване: онлайн-экскурсии лучшими музеями мира

Во время карантина лучшие музеи мира открыли свои залы для онлайн-экскурсий. Сегодня такие виртуальные путешествия особенно актуальны. Их прелесть в том, что самые известные шедевры мирового искусства теперь можно увидеть не выходя из дома.

Сикстинская капелла в Риме

Сикстинская капелла открылась летом 1483 года. Заказал ее строительство папа Сикст IV, по имени которого она и получила свое название. Среди художников, расписывавших стены капеллы, был Сандро Ботичелли, эскизы для шпалер создавал сам Рафаэль, а фрески на потолке принадлежат кисти Микеланджело. Со своей работой Микеланджело справился всего за четыре года, однако едва не потерял зрение.

Когда Микеланджело создавал фреску «Страшный суд», на него посыпались обвинения, так как героев он изобразил совершенно обнаженными, да еще и увековечил среди них папского церемониймейстера Бьяджо да Чезена. Тот потребовал, чтобы живописца заставили убрать его изображение с фрески, но папа ответил, что не может этого сделать, так как его юрисдикция на ад не распространяется.

Виртуальное путешествие Сикстинской капеллой.

Подземный ход Уффици во Флоренции

Галерея Уффици считается одним из старейших музеев мира. В 1560 году Козимо I Медичи пригласил живописца и архитектора Джорджо Вазари и предложил тому построить дворец для администрации города, которая называлась «uffizi» (офисы). Здание представляло собой латинскую букву «U» и для того, чтобы возвести его, строителям пришлось снести соседние дома и даже изменить облик всего квартала.

В 1565 году Козимо I сделал странный подарок к свадьбе своего сына Франческо: приказал проложить под зданием потайной ход длиной около километра. По этому ходу, который называли коридором Вазари, принц тайно покидал дворец для свиданий со своей возлюбленной Бьянкой Капелло.

А еще через несколько лет во дворец перекочевала семейная коллекция Медичи. Теперь здесь можно увидеть шедевры почти всех гениев эпохи Возрождения, а также коллекцию гобеленов, раритетные документы по истории города и кабинет гравюр и рисунков.

Виртуальное путешествие подземным ходом Уффици.

Спираль Гуггенхайма: музей, который ведет к небу

Этот музей был построен в Нью-Йорке в 1959 году. У Соломона Гуггенхайма, сына горного магната, еще в 1937 году родилась мысль создать музей, чтобы привлечь внимание американцев к искусству абстракционистов. Кроме того, сам Гуггенхайм обладал огромной коллекцией картин, которую нужно было где-то хранить.

С предложением построить необычное здание обратились к знаменитому американскому архитектору Фрэнку Ллойду Райту. Кроме эксцентричной внешности здания, архитектор придумал также и своеобразный интерьер – внутренние помещения имеют спиральную форму и, расширяясь, ведут снизу вверх. Предполагалось, что посетители на лифте будут подниматься на верхний этаж, а затем спускаться вниз, осматривая экспозицию.

Сейчас в музее Гуггенхейма (другой вариант прочтения фамилии) хранятся картины, скульптуры и даже фотографии, а также проводятся грандиозные выставки, посвященные искусству целых цивилизаций и континентов.

Виртуальное путешествие по музею Гуггенхейма.

Театр-музей Дали: усыпальница великого мистификатора

Этот музей в испанском городе Фигерасе посвящен творчеству Сальвадора Дали. В этом здании Дали провел последние годы жизни, а сам музей считается его последней работой.

В начале 1960-х годов мэр Фигераса, где родился Дали, попросил художника пожертвовать городу одну из своих картин, но Дали решил создать целый музей. Правда, из-за упрямства художника городу долго отказывали в финансировании проекта. Дело в том, что Дали собирался выставлять в музее исключительно фотографии своих картин, утверждая, что «люди еще успеют разочароваться, когда увидят оригиналы». Но позже Дали все же передал музею оригиналы картин.

В музее находится также усыпальница великого мистификатора. Дали хотел, чтобы по его могиле могли ходить люди, поэтому тело художника забальзамировали и замуровали под полом. Сверху могила Дали закрыта плитой с его именем, и многие посетители даже не подозревают, что находится под ней.

Виртуальное путешествие по музею Дали.

Музей исторических драгоценностей: «Золотая кладовая» Украины

Музей исторических драгоценностей Украины был создан в 1963 году как «Золотая кладовая». Сейчас он не только выполняет роль своеобразной государственной казны, но за ним закреплена еще и роль «протокольного музея». Другими словами, его посещают все самые высокие гости, которые приезжают в Украину. В музее побывали король Швеции с супругой, американские космонавты и президент Билл Клинтон. Сотрудники музея рассказывают, что в 2004 году им пришлось открывать музей в семь утра, чтобы провести экскурсию для президента Бразилии, самолет которого остановился в аэропорту «Борисполь» на дозаправку.

Главное сокровище коллекции – золотая пектораль – царское нагрудное украшение, на котором изображены сцены из жизни скифов. Хранится здесь и позолоченная ритуальная «гайманова чаша». А вообще уникальным сокровищам скифов в музее посвящен целый зал.

Кроме этого, в экспозиции можно увидеть золотую диадему с цветной эмалью, оклад для евангелия и работы польских и немецких ювелиров. Кстати, пресвитер Теофил отмечал еще в XII веке, что Киевская Русь по мастерству изготовления ювелирных украшений уступает только Византии.

Сайт музея.

Фото: Артхив