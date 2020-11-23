Новости Одессы и Одесской области

В Одессе распилили памятник природы во дворе на Торговой (фото)

В Одессе распилили памятник природы во дворе на Торговой (фото)

Одесский гид Анна Куприй обнаружила во дворе дома на улице Торговой, 17 распиленный старый Канадский тополь, который является памятником природы местного значения.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Еще совсем недавно дерево стояло совершенно целое. И, как видно на фото, оно было здоровым – спилы совершенно целые.

По информации коммунального предприятия «Горзелентрест», никаких разрешений на подобные действия не выдавалось. На место инцидента отправлен специалист отдела контроля и вызван наряд полиции.

Справка: Канадский тополь на Торговой, 17 стал памятником природы местного значения в 1983 году. Его высота – более 40 метров, обхват – около семи метров, возраст – около 200 лет. Кроме почтенного возраста, с ним связывают еще и несколько легенд, одна из которых гласит, что дерево посадил сам Александр Сергеевич Пушкин.

Канадский тополь в Одессе

Тополь на Торговой, фото от 23 мая 2020 года

Тополь на Торговой, ноябрь 2020 года

Тополь на Торговой сегодня, 23 ноября 2020 года

Фото Анны Куприй

Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить