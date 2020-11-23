В Одессе распилили памятник природы во дворе на Торговой (фото)

Одесский гид Анна Куприй обнаружила во дворе дома на улице Торговой, 17 распиленный старый Канадский тополь, который является памятником природы местного значения.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Еще совсем недавно дерево стояло совершенно целое. И, как видно на фото, оно было здоровым – спилы совершенно целые.

По информации коммунального предприятия «Горзелентрест», никаких разрешений на подобные действия не выдавалось. На место инцидента отправлен специалист отдела контроля и вызван наряд полиции.

Справка: Канадский тополь на Торговой, 17 стал памятником природы местного значения в 1983 году. Его высота – более 40 метров, обхват – около семи метров, возраст – около 200 лет. Кроме почтенного возраста, с ним связывают еще и несколько легенд, одна из которых гласит, что дерево посадил сам Александр Сергеевич Пушкин.

Фото Анны Куприй