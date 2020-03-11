Полторы сотни одесских деревьев уже получили паспорта

Волонтеры экологической общественной организации «Зеленый лист» представили платформу «Открытая карта деревьев». Если очень упрощенно, то суть его звучит так: каждому одесскому дереву — свой паспорт. Проект направлен на сохранение наших зеленых зон, предупреждение о том или ином «опасном» дереве.

Знать о дереве все

Представила проект землеустроитель, геодезист Екатерина Бакова. «Открытая карта деревьев» — это электронная платформа. И, как рассказывает Екатерина, в идеале должно быть так: вы скачиваете специальную программу — и теперь, подойдя к любому одесскому дереву, с помощью своего мобильного устройства получаете о нем информацию.

— Информация включает все сведения о дереве — что за порода, каков его возраст, высота, диаметр, наклон, состояние и так далее, вплоть до информации, живое оно или «не совсем». Проектом предусмотрена масштабная инвентаризация уличных насаждений с геопривязкой, — рассказывает Екатерина.

Что с деревьями на Екатерининской?

Но это — в идеале. Что есть на сегодняшний день?

Пока проект работает в тестовом режиме. Волонтеры составили карту с паспортами всех деревьев, которые расположены на четырех кварталах (от Дерибасовской до Еврейской) улицы Екатерининской. Ознакомиться с картой и паспортами деревьев на этом участке можно, перейдя по ссылке Opentreemap.info.

На основе данных аналитики платформы уже можно узнать, какие деревья чаще всего встречаются. Это дает возможность автоматически высчитывать зоны, где можно высаживать деревья и какие именно.

Итак, что же с деревьями на этих четырех кварталах Екатерининской? Их всего 148, включая 3 пня и 2 лунки. То есть, «живых» деревьев — 143. Есть информация о породном составе — больше всего каштанов (40%). Что касается возраста деревьев на этом участке, то 77-ми процентам из них исполнилось от 20 до 50 лет, 12 процентам — за пятьдесят. Молодых деревьев, которым до 20 лет, выявили меньше всего — 11% от общего числа. Интересно, что анализировали и наклон деревьев. Самыми изогнутыми названы катальпы, часть из которых и вовсе представляют угрозу для проходящих мимо горожан.

Кто будет паспортизировать деревья дальше?

— На сегодняшний день инструмент по инвентаризации деревьев уже отработан. В целом, чтоб занести дерево в базу данных, у волонтеров уходит около двух минут. Информацию добавляют на сайт проекта с пометкой нового паспорта дерева, в котором заполняют следующие показатели: адрес, возраст, высота, диаметр ствола, состояние, наличие подрезки, проводов, дупел, ожогов, инъекций, трухлявости, грибов и прочее. Есть отдельная графа для места, где нет дерева, а лишь пустая лунка или пень.

В будущем, по словам Екатерины Баковой, каждый одессит сможет авторизоваться на платформе и заполнить паспорт дерева. Однако, многие полагают, что вносить данные в карту могут только те, кто занимается этим профессионально, иначе в ней появятся неверные данные.

Для кого создан проект? Конечно же, для одесситов. Но охватить весь город — задача очень сложная, даже учитывая, что для карты было создано специальное программное обеспечение. Волонтеры рассказывают, что готовы сотрудничать и отдать свое программное обеспечение под основу для подобного общегородского проекта на общегородском уровне, чтобы работа велась совместно с профильными управлениями мэрии.

Как поясняют волонтеры, в городе около 90 тысяч деревьев. Если городскими властями будет организована хотя бы одна бригада для инвентаризации деревьев, то за 2-3 года полная карта зеленых насаждений будет готова. Если бригад будет больше, то дело продвинется еще быстрее.

— Для того, чтобы развивать проект, нужны время и деньги. Данные ведь нужно постоянно обновлять. Мы не перетягиваем одеяло на себя, мы создали инструмент, и было бы хорошо его запустить. Теперь все зависит от того, насколько этого захочет город и будет ли принят наш проект, — сообщила по этому поводу Екатерина Бакова.

Напомним, 21 марта Одесса присоединится к массовой акции по высадке деревьев.

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