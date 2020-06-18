Универсальные и стильные заборы из металла

Если вам нужно стильное ограждение, которое долгие годы будет обеспечивать защиту и эстетичность любой территории, подчеркивать привлекательность ландшафта и не допускать прохода посторонних на территорию, то…

…возможно вам стоит воспользоваться выгодными предложениями компании Swan Trade и заказать универсальные металлические заборы высокого качества, по цене от проверенного производителя.

Большой ассортимент изделий из металла позволяет каждому клиенту сделать оптимальный выбор, купив забор модели жалюзи или евроштакетник подходящего размера и цвета. Благодаря наличию достаточного выбора, в Сван Трейд вы всегда можете приобрести такой металлический забор, который подойдет к дизайну фасада, сделает участок закрытым от внешних просмотров, обеспечит дополнительную защиту от ветра, бродячих животных.

При необходимости менеджеры компании помогут определиться с моделью заграждения, цветом. Специалисты позаботятся о том, чтобы забор был доставлен в полной комплектации в соответствии с вашим заказом, готовым к непосредственной установке, вместе с необходимой фурнитурой и другими деталями. Также вы можете заказать профессиональную установку конструкции на месте «под ключ», с гарантиями.

Лучшие традиции и инновации в металлических заборах Swan Trade

Заборы из металла, предлагаемые в Swan Trade, являются продукцией известного белорусского производителя, изготавливаются на современном оборудовании, из лучшего сырья, с применением инновационных и запатентованных технологий. Каждая партия тщательно контролируется и поэтому не имеет брака, каких-либо дефектов. Именно поэтому, заказывая металлический забор, вы всегда можете быть уверены в получении изделий достойного заводского качества.

Ассортимент заборов металлических

Чтобы каждый клиент мог приобрести такой забор, который ему необходим, ассортимент представлен наиболее популярными моделями:

заборы жалюзи с горизонтальными ламелями, расположенными в определенном порядке, с подходящей шириной просвета, с возможностью прикручивания шурупами для большей надежности;

заборы из металлического штакетника в нескольких версиях поверхности планок.

Заборы жалюзи можно заказать запатентованной модели TWINGO, а также в вариантах Гамма, Виола, Эко, Дельта. Евроштакетник доступен в версиях UNIX, CLASSIC, Кантри, Версаль, Авангард, Эксклюзив.

Купить металлический забор с установкой

Уже сегодня вы можете купить металлический забор жалюзи или штакетник, оформив заказ в Swan Trade. При выборе заграждения учитывайте:

назначение объекта;

цвет фасада или стиль ландшафта;

удобную высоту.

При сложном рельефе необходимо определиться с типом фундамента. Если самостоятельно справиться с выбором вы затрудняетесь, то специалисты Сван Трейд помогут подобрать лучшую модель забора, подсчитать количество секций и фурнитуры. Также для вас доступна услуга профессионального монтажа заграждений, ворот, калиток любой сложности.

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