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Теннис: польза для здоровья

Теннис: польза для здоровья

Регулярные занятия спортом – это важное условие крепкого здоровья. Тренировки могут приносить удовольствие, если выбрать правильный вид спорта.

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Отличным вариантом является теннис – одиночная игра, суть которой сводится к тому, чтобы ракеткой отправлять мяч на сторону соперника так, чтобы тот не смог его отразить. В Киеве есть корты на Оболони, принадлежащие школе тенниса МТА.

Польза для здоровья

Теннис оказывает неоценимую пользу для здоровья человека. Это энергичный и динамичный вид спорта, который задействует все группы мышц. При этом во время тренировки редко когда случаются перегрузки и травмы. Постоянные занятия позволят в скором времени получить стройное и подтянутое тело с развитой мускулатурой.

О том, что теннис положительно влияет на здоровье, неоднократно говорили и врачи. Они выделяют такую пользу от тренировок на корте:

  • нормализуется работа сердечно-сосудистой системы:
  • увеличивается приток кислорода к органам;
  • повышаются защитные силы организма;
  • нормализуется работа нервной системы;
  • сжигается лишний вес;
  • повышается скорость и реакция тела.

Кроме того, теннис положительно влияет на развитие личностных качеств. Он формирует лидерские черты характера, уверенность в себе, волю к победе.

Польза для женщин

Многие женщины обеспокоены своей фигурой. Теннис – это отличный способ подтянуть мышцы, особенно в области ягодиц и ног, и убрать жировые отложения в проблемных зонах. Специалисты утверждают, что такая физическая активность даст положительный результат уже через 2 месяца. В зеркале женщина сможет увидеть, как ее тело стало лучше, а лишние килограммы исчезли.

Кроме того, теннис – это хороший способ снять эмоциональную нагрузку. Женщина в течение дня испытывает большой стресс. Но во время тренировки в кровь попадают гормоны удовольствия, что сводит все негативные эмоции на нет. Поэтому, если босс на работе сделал выговор, а любимый человек забыл про годовщину, стоит прийти в теннисный клуб МТА и провести пару часов на корте.

Противопоказания

Перед тем, как начать занятия большим теннисом, необходимо пройти медицинское обследование, чтобы выявить возможные противопоказания. Данный вид спорта не подходит людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с позвоночником, воспалением сухожилий.

Нужно быть готовым и к тому, что в процессе тренировок можно получить травму. При резких движениях очень легко повредить ногу. Также могут возникнуть проблемы с суставами. Поэтому тренировки рекомендуется проводить под контролем тренера. Он определит оптимальную нагрузку, будет следить за тем, чтобы спортсмен не забывал делать разминку и правильно выполнял все упражнения.

На корте следует аккуратно ввести себя с мячом. На вид он кажется маленьким и легким. Но он может стать причиной ушибов и гематом.

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