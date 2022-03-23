Работа сервисов такси в Одессе во время военного положения

Военное положение в Украине значительно повлияло на многие сферы деятельности. Без изменений в условиях работы не обошлось и в транспортной сфере.

Общественный транспорт значительно сократил ряды курсирующих рейсов, сократилось и количество сервисов такси, предоставляющих услуги людям в разных городах и регионах.

Однако, потребность в совершении поездок экстренного и регулярного назначения никуда не исчезла, а даже наоборот — стала еще более актуальной. Многие люди, имеющие свое личное транспортное средство не остались без возможности передвижения, но те семьи, у которых собственного авто нет, каждый день задаются вопросом “Как можно совершать поездки в военное время?”. Давайте рассмотрим эту проблему детальнее.

Возможности сервисов такси

Многие сервисы такси действительно подверглись жестким изменениям, продиктованными режимом военного времени, некоторые и вовсе прекратили свою работу. Но существуют те, что все же продолжают функционировать, чтобы не только выполнять свои привычные задачи, но и адаптироваться, предоставляя новые возможности.

Так, в Одессе сервисы такси продолжают работать стабильно в рамках комендантского часа, который длится с 20:00 до 06:00. Это говорит о том, что вы можете совершать поездки при необходимости, однако, стоит внимательно относиться к доступному временному промежутку и передвигаться по городу не позднее 18:00. Сообщается, что во время военного положения длительность ожидания такси может быть больше обычного. Чтобы предусмотреть это, рекомендуется:

использовать наличный расчет;

немного увеличить предлагаемую стоимость поездки, если у вас есть такая возможность.

Как и раньше, в действующих сервисах такси предоставляются различные классы и тарифы, что позволяет максимально удовлетворить нужды пассажиров. Так, например, для регулярных и экстренных поездок можно использовать классы “Эконом”, “Стандарт” и “Комфорт”. Для поездок большими группами рекомендуется использовать классы “Минивэн”, “Универсал” и “Микроавтобус”.

Для транспортировки личных вещей, вы можете заказать “Грузовое такси”, эта услуга предельно востребована. А для доставки продовольствия, вы можете выбрать услугу “Доставка” или “Курьер”. И не оставляйте без присмотра своих домашних питомцев, если намерены уехать на неопределенный срок: для таких случаев во многих сервисах такси предусмотрен тариф “Питомец”.

Важно отметить, что многие сервисы такси стараются относиться с пониманием как к пассажирам, так и к водителям, поэтому для первых сохраняется доступный уровень цен, а для вторых снижается или вовсе отменяется комиссия.

Функциональные возможности сервисов такси в Одессе значительно пострадали из-за сложившихся условий, что не вызывает удивления, однако, вы все еще можете использовать их для совершения безопасных поездок и получения всего необходимого.

Берегите себя и своих близких!