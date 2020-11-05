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Почему стоит заказать лайтбокс? Преимущества световых коробов

Почему стоит заказать лайтбокс? Преимущества световых коробов

Среди множества разновидностей рекламных конструкций особой популярностью пользуются световые короба – лайтбоксы. Область их применения чрезвычайно широка.

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Наружные рекламные носители – неотъемлемый инструмент, используемый современными компаниями для повышения своей узнаваемости, продвижения и привлечения внимания целевой аудитории к предлагаемым ими продуктам и услугам.

Разнообразные модели лайтбоксов встречаются буквально повсеместно: в качестве светящихся вывесок бутиков и торговых точек, баров, кафе, ресторанов и ночных клубов, салонов красоты, аптек, банковских учреждений, клиник, туристических агентств, салонов красоты и т.д.

По своей сути лайтбокс представляет собой абсолютно герметичный металлический короб, снабженный одной или двумя (в зависимости от модели) светопропускающими панелями, на которых нанесено рекламное изображение. В качестве источника света чаще всего используются светодиоды, реже – люминесцентные или неоновые лампы. Электрооборудование крепится либо к задней стенке, если лайтбокс односторонний, либо внутри короба на специальных рейках, если двухсторонний.

Изготовление лайтбоксов пользуется невероятной популярностью, что объясняется рядом их неоспоримых достоинств.

Преимущества световых коробов

  • Привлекательный внешний вид

Существующие на сегодняшний день производственные возможности позволяют создавать уникальные рекламные конструкции, чье эффектное оформление сопоставимо с современными произведениями искусства. Такие конструкции неизменно обращают на себя внимание и привлекают заинтересованные взгляды проходящих мимо людей, тем самым превосходно справляясь с возложенной на них рекламной функцией.

  • Универсальность

Лайтбоксы могут использоваться как в качестве наружных рекламных носителей, так и интерьерных, которые располагают внутри помещений. Они способны взять на себя эффективное выполнение множества задач: маркетинговых, информационных, навигационных, декоративных и т.д.

  • Круглосуточная работа

Световые короба демонстрируют высокую эффективность в плане привлечения к себе внимания потенциальных клиентов, как в светлое, так и в темное время суток. Благодаря этому они могут использоваться по назначению 24 часа в сутки.

  • Роскошный ассортимент

В настоящее время есть возможность заказать изготовление лайтбоксов совершенно любых размеров, форм (стандартных и нестандартных), дизайна и способа крепления. К услугам заказчиков одно- и двухсторонние модели, статичные и динамичные конструкции, которые могут быть закреплены на фасаде здания, на стене помещения или установлены на напольном покрытии.

  • Простота в обслуживании

Лайтбоксы относятся к категории тех рекламных носителей, которые не требуют какого-нибудь сложного ухода за собой или финансовых затрат на обслуживание. Так как большинство световых коробов оснащается светодиодными лампами и лентами, которые потребляют минимальное количество электрической энергии, их использовании обходится очень дешево. Все что потребуется от владельца этого наружного рекламного носителя – это время от времени очищать его поверхность влажной тканью, а при необходимости, без труда заменить перегоревшие светодиоды новыми.

  • Доступная стоимость изготовления

Цена таких рекламных конструкций вполне доступна притом что лайтбоксы подходят для многократного применения, благодаря возможности менять лицевую панель либо заменять имеющееся изображение новым.

  • Долговечность

Лайтбоксы отличаются значительным эксплуатационным ресурсом, они имеют длительный срок службы, превосходно выдерживают отрицательное воздействие внешних факторов (перепады температур, влажность, осадки, солнечные лучи и т.д.).

  • Простота и универсальности установки

Лайтбоксы можно установить где угодно: на фасаде здания, над входом в магазин или кафе, на фризе над витриной (в том случае, если бутик расположен внутри торгового комплекса), с внутренней стороны витрины, на стене над рецепцией либо кассовой зоной. При желании, может быть осуществлен монтаж лайтбокса непосредственно на пол, для этого существует специальный вид световых коробов – напольные. Такие часто используют в крупных торговых и развлекательных комплексах, офисных центрах, на вокзалах, в аэропортах в метро, где они используются не только в качестве рекламных носителей, но и в качестве информационных табличек и навигационных указателей.

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