Почему стоит заказать лайтбокс? Преимущества световых коробов

Наружные рекламные носители – неотъемлемый инструмент, используемый современными компаниями для повышения своей узнаваемости, продвижения и привлечения внимания целевой аудитории к предлагаемым ими продуктам и услугам.

Разнообразные модели лайтбоксов встречаются буквально повсеместно: в качестве светящихся вывесок бутиков и торговых точек, баров, кафе, ресторанов и ночных клубов, салонов красоты, аптек, банковских учреждений, клиник, туристических агентств, салонов красоты и т.д.

По своей сути лайтбокс представляет собой абсолютно герметичный металлический короб, снабженный одной или двумя (в зависимости от модели) светопропускающими панелями, на которых нанесено рекламное изображение. В качестве источника света чаще всего используются светодиоды, реже – люминесцентные или неоновые лампы. Электрооборудование крепится либо к задней стенке, если лайтбокс односторонний, либо внутри короба на специальных рейках, если двухсторонний.

Изготовление лайтбоксов пользуется невероятной популярностью, что объясняется рядом их неоспоримых достоинств.

Преимущества световых коробов

Привлекательный внешний вид

Существующие на сегодняшний день производственные возможности позволяют создавать уникальные рекламные конструкции, чье эффектное оформление сопоставимо с современными произведениями искусства. Такие конструкции неизменно обращают на себя внимание и привлекают заинтересованные взгляды проходящих мимо людей, тем самым превосходно справляясь с возложенной на них рекламной функцией.

Универсальность

Лайтбоксы могут использоваться как в качестве наружных рекламных носителей, так и интерьерных, которые располагают внутри помещений. Они способны взять на себя эффективное выполнение множества задач: маркетинговых, информационных, навигационных, декоративных и т.д.

Круглосуточная работа

Световые короба демонстрируют высокую эффективность в плане привлечения к себе внимания потенциальных клиентов, как в светлое, так и в темное время суток. Благодаря этому они могут использоваться по назначению 24 часа в сутки.

Роскошный ассортимент

В настоящее время есть возможность заказать изготовление лайтбоксов совершенно любых размеров, форм (стандартных и нестандартных), дизайна и способа крепления. К услугам заказчиков одно- и двухсторонние модели, статичные и динамичные конструкции, которые могут быть закреплены на фасаде здания, на стене помещения или установлены на напольном покрытии.

Простота в обслуживании

Лайтбоксы относятся к категории тех рекламных носителей, которые не требуют какого-нибудь сложного ухода за собой или финансовых затрат на обслуживание. Так как большинство световых коробов оснащается светодиодными лампами и лентами, которые потребляют минимальное количество электрической энергии, их использовании обходится очень дешево. Все что потребуется от владельца этого наружного рекламного носителя – это время от времени очищать его поверхность влажной тканью, а при необходимости, без труда заменить перегоревшие светодиоды новыми.

Доступная стоимость изготовления

Цена таких рекламных конструкций вполне доступна притом что лайтбоксы подходят для многократного применения, благодаря возможности менять лицевую панель либо заменять имеющееся изображение новым.

Долговечность

Лайтбоксы отличаются значительным эксплуатационным ресурсом, они имеют длительный срок службы, превосходно выдерживают отрицательное воздействие внешних факторов (перепады температур, влажность, осадки, солнечные лучи и т.д.).

Простота и универсальности установки

Лайтбоксы можно установить где угодно: на фасаде здания, над входом в магазин или кафе, на фризе над витриной (в том случае, если бутик расположен внутри торгового комплекса), с внутренней стороны витрины, на стене над рецепцией либо кассовой зоной. При желании, может быть осуществлен монтаж лайтбокса непосредственно на пол, для этого существует специальный вид световых коробов – напольные. Такие часто используют в крупных торговых и развлекательных комплексах, офисных центрах, на вокзалах, в аэропортах в метро, где они используются не только в качестве рекламных носителей, но и в качестве информационных табличек и навигационных указателей.