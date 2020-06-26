Нитрат-тестера GreenTest mini ECO – что это за прибор. Что он умеет и стоит ли его покупать. Читайте в этой статье.

Есть ли возможность в одном небольшом приборе сочетать сразу несколько функций, обеспечивающих экологический контроль? При этом важно, чтобы им было просто пользоваться, а все полученные результаты подавались в наглядном виде и их было бы легко трактовать. Здесь речь идет об удачной модели нитрат-тестера для персонального использования GreenTest mini ECO от известного производителя Anmez (Гонконг).

Это многофункциональный прибор, который имеет самые маленькие размеры из всех устройств такого типа, представленных на нашем рынке. При этом он обладает хорошей производительностью и достойной точностью. Все это на фоне вполне приемлемой цены. Давайте рассмотрим его подробней.

Возможности прибора

Нитратомер GreenTest mini ECO является персональным прибором экологического контроля. Он позволяет проводить замеры сразу в трех направлениях:

измерение содержания нитратов в свежих продуктах питания;

определение уровня жесткости воды;

определение уровня радиационного загрязнения.

Чтобы сделать измерение по одной из представленных опций, вам достаточно перевести прибор в соответствующий функционал. Время, необходимое на проведение одного замера занимает несколько секунд. При этом результаты предоставляются не просто в цифровом выражении, но и в графическом с подсветкой и индикацией, сигнализирующей об опасности.

Комплектация нитратомера GreenTest mini ECO

GreenTest mini ECO имеет совсем маленькие размеры 100х30х18 мм. Его вес составляет всего 30 г. (без аккумуляторной батареи, которую следует заряжать через разъем USB). Сам прибор комплектуется небольшим монитором, на котором отображается только необходимая для его работы информация. В остальном он сочетается в работе со смартфоном на базе ОС Android и IOS.

Другими словами, сам нитрат-тестер проводит замер, а его результаты будут отражаться на дисплее вашего смартфона. Для этого потребуется установка на ваш телефон соответствующего программного обеспечения, а в остальном им пользоваться очень просто и удобно.

Давайте рассмотрим его функциональные возможности.

Измерение нитратов прибором GreenTest mini ECO

Способ измерения нитратов прибором GreenTest mini ECO производится следующим образом:

активируется режим работы нитратомера и выбирается исследуемый продукт питания из предложенного списка (всего в списке 66 продуктов);

выдвигается чувствительный датчик на приборе;

затем его следует опустить в мякоть продукта и начать замер;

через несколько секунд на мониторе вашего смартфона вы увидите результат измерения в наглядном виде.

Так можно быстро и легко понять, насколько опасен или безопасен для вашего здоровья выбранный вами продукт. В перечне продуктов вы сможете также найти сырое мясо и сырую рыбу. Сбор информации о замерах нитратов показывает, что превышение норм может оказаться и в этих продуктах питания.

Чувствительность прибора составляет 0,1 мг/кг.

Определитель уровня жесткости воды

Опасность уровня жесткости воды, которую вы употребляете в пищу, можно определить при помощи GreenTest mini ECO. Трактовка показаний будет напрямую зависеть от существующих у нас в стране стандартов на этот счет. Всего можно выделить такие диапазоны уровня жесткости Н2О:

от 0 до 160 ppm – значение, соответствующее мягкой воде;

от 160 до 240 ppm – значение, соответствующее воде средней жесткости;

от 240 до 360 ppm – значение, соответствующее достаточно жесткой воде;

от 360 до 600 ppm – значение, соответствующее жесткой воде;

от 600 ppm и более – значение, соответствующее очень жесткой воде.

Если вы узнали, что вода у вас в кране имеет повышенную жесткость, то вам следует принять меры.

Дозиметр радиации

Для измерения уровня ионизирующего радиационного фона используется модель счетчик Гейгера СБМ-20/(1) в GreenTest mini ECO. Данный счетчик позволяет измерять уровень гамма-излучения с энергией от 100 кэВ. Верхний порог измерения составляет для него – 1000 мкЗв/ч.

Данная модель дозиметра радиации не дает возможность измерять радиацию альфа и бета частиц, за исключением бета частиц очень высоких энергий. Однако по гамма фону, в случае его повышенного уровня, будет сразу понятно, что вам следует покинуть данную местность или что-то сделать с предметом, который излучает.

Как и другие функции прибора, дозиметрические показания также будут отражаться на дисплее вашего смартфона.

В одном приборе GreenTest mini ECO можно купить сразу три полезные для вашей безопасности и здоровья опции. А его совместимая работа со смартфоном и очень маленькие размеры делают его удобным в обращении.

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