Красота без жертв: что такое 3D лазерная эпиляция?

Летний сезон уже на носу, а это значит, время приводить себя в порядок. И одна из главных процедур для многих женщин – это борьба с нежелательной растительностью, которая доставляет множество проблем.

Особенно это касается нежных зон подмышек и бикини. Избавиться от ненужных волос можно разными способами. Например, воспользоваться старинным методом – бритвой, записаться на шугаринг и пройти все круги ада, или просто обратиться за помощью к современным технологиям.

А если вы не знает, где и как решить свою проблему легко и быстро, тогда вам стоит познакомиться с инновационной 3D методикой лазерной эпиляции подмышек (https://epilaser.com.ua/lazernaya-epilyaciya-podmishek/) и зоны бикини (https://epilaser.com.ua/lazernaya-epilyaciya-bikini/) в киевской студии «ЭпиЛазер». Квалифицированные косметологи с помощью специального аппарата помогут вам избавиться от лишних волос в любое время года, без риска для организма.

Что такое 3D лазерная эпиляция?

3D лазерная эпиляция – это последняя технология удаления нежелательной растительности на любой части тела. Новая технология сочетает в себе самые лучшие качества предыдущих методов, поэтому сегодня ее считают наиболее успешным способом избавления от лишних волос. А главное, новый вид лазерной эпиляции понравится всем женщинам – она эффективная, быстрая и безболезненная.

Как это работает?

Лазерная эпиляция в формате 3D технологии имеет гибридную основу – она воздействует на нежеланный волос одновременно тремя видами волн. С их помощью специальный аппарат в виде коротких импульсов парализует рост волосяной луковицы. В итоге, чтобы удалить растительность, косметологу достаточно поднести прибор к необходимой зоне вашего тела. Тогда волны начнут действовать на луковицы и разрушать их. Также стоит отметить, что во время процедуры вы не будете чувствовать дискомфорта. Секрет в том, что лазер оснащен специальной сапфировой насадкой с уникальной системой охлаждения. Она позволяет эпиляции проходить без боли, ожогов и микротравм. По окончанию курса, вы не только избавите тело от лишней растительности, но и получите гладкую и нежную кожу.

Почему 3D лазерная эпиляция?

Удаление волос в подмышечных впадинах и в зоне бикини важная, но достаточно болезненная гигиеническая процедура. Этим частям тела стоит уделять особое внимание. Лазерная 3D эпиляция обладает многими преимуществами, которые позволят сделать необходимые процедуры на высшем уровне.

Преимущества 3D эпиляци:

подходит для всех типов кожи и волос

безболезненно и безопасно удаляет нежеланные волосы

имеет минимум ограничений в пользовании

не провоцирует побочные явления и дискомфорт

процедура проходит в полной стерильности

нет проблем с вросшими волосами

в итоге получается качественный результат с длительным эффектом

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы всегда можете проконсультироваться со специалистами студии «ЭпиЛазер». Из приятных сюрпризов – каждому новому клиенту на первый сеанс лазерной терапии 50% скидка. Кроме того, здесь предлагают выгонные скидки и акции постоянным клиентам.

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