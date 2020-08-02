Как выбрать ювелирные украшения?

Ювелирные украшения — дорогостоящая покупка, к которой нужно подойти с полной ответственностью. Также следует помнить, что, согласно украинскому законодательству, ювелирные изделия надлежащего качества входят в перечень товаров, которые не подлежат обмену или возврату. Поэтому покупая украшения из драгоценных металлов нужно, как говорится, смотреть в оба. Какие особенности нужно учитывать?

Какой драгоценный металл выбрать?

Как правило, ювелирные украшения изготавливаются из золота, платины или серебра. Часто также можно встретить изделия из металлов, так называемой, платиновой группы: родия, палладия или иридия. Эти металлы используются как дополнение к золоту или серебру. Они улучшают качество основного металла, придают им прочность и блеск.

Если украшение выполнено из драгоценного металла, на нем обязательно должна быть проба, которая указывает на содержания драгоценного металла в изделии в процентном соотношении.

Украшение из золота может быть 999, 958, 750, 585, 500, 375 пробы. Чаще всего встречаются украшения 585 пробы, поскольку в них наиболее идеальное соотношение цены и качества.

Также пользуются спросом и изделия из серебра — металла белого цвета с очень высокой отражательной способностью.

На серебряных изделиях вы можете найти 950, 900, 800, 720 пробу. Чаще всего на прилавках ювелирных магазинов встречаются серебряные изделия 925 пробы.

Например, любые ювелирные украшения в AURUM можно подобрать по параметрам цена/качество. Поэтому каждый покупатель сможет выбрать изделие по душе.

А что с камнями для ювелирных изделий?

Многие ювелирные мастера изготавливают украшения со вставками из камней. Это могут быть драгоценные камни, такие как изумруд, бриллиант, сапфир. Также вкрапления могут быть выполнены из полудрагоценных камней: нефрита, сердолика, бирюзы. Еще золотые и серебряные изделия могут быть украшены вставками из минеральных камней: коралла, жемчуга, или же янтаря.

Как правильно носить ювелирные украшения?

Оказывается, приобрести ювелирные украшения — это только половина дела. Чтобы они гармонично смотрелись и подчеркивали нужный образ, их нужно научиться правильно носить. На что следует обратить внимание?