Изолента 3М для качественных работ

У хорошего хозяина в шкафчике с необходимыми инструментами всегда есть изолента. Она бывает черная, синяя, зеленая, красная. Каждый выбирает то, что ему больше нравится. А зря, ведь от изоленты зависит надежность электрической изоляции в доме, квартире или на улице. С такими вещами шутить нельзя. Прежде всего, это ваша безопасность.

Среди множества производителей большим спросом пользуется продукция американской торговой марки 3М. Ее успешно используют во многих отраслях машиностроения и электроники. Купить изоленту 3М – значит, выбрать качество и надежность.

Хлопчатобумажная или поливинилхлоридная

Изоленту производят, в основном, двух типов:

ХБ;

ПВХ.

Изолента ХБ не повреждается и не застывает при низких температурах, легко выдерживает от -30оС до +30оС, переносит механические нагрузки.

Изолента ПВХ обладает высокой влагоустойчивостью, хорошей растяжимостью, выдерживает напряжении до 5000 В.

Для мелких монтажных работ в доме или квартире лучше выбрать изоленту ХБ, она позволяет избежать перегрева, а вот для уличных работ лучше подойдет влагостойкая и водонепроницаемая изолента ПВХ.

Как отличить подделки

К сожалению, популярный товар часто подделывают недобросовестные производители. Чтобы не попасться на их удочку, нужно внимательно протестировать товар перед покупкой.

Прежде всего, качественная изолента не должна иметь неприятный запах, в противном случае она изготовлена из токсичных материалов.

У хорошей изоленты – хорошая адгезия (прилипание), проверить ее можно с помощью самого простого метода. Размотайте кончик изоленты на 5 см и приклейте его к указательному пальцу, чтобы моток свисал вниз. Поболтайте изоленту на пальце из стороны в сторону. Если она крепко держится на пальце, перед вами точно не подделка, если упала на пол, лучше отказаться от ее покупки.

Также изолента должна хорошо растягиваться. Если при малейшем натяжении она рвется, качество товара хромает.

Главное предназначение изоленты – изоляция электрических проводов, согласно технике безопасности, она должна самозатухать и не поддерживать горение при удалении огня.

Где лучше хранить

Чтобы изолента не теряла своих свойств, мотки нужно хранить в темном месте с влажностью воздуха не выше 80%. Идеальная температура – от +5оС до +30оС. Рядом не должно быть горючих веществ, растворителей, кислот, а также источников тепла. Гарантийный срок хранения изоленты ПВХ составляет 10 лет, а изоленты ХБ – 12 месяцев. Конечно, если не соблюдать правила хранения, то этот срок значительно сокращается.

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