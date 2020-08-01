Из чего состоит правильное питание

Еще древнегреческие мудрецы пришли к выводу, что мы – это то, что мы едим. Пища влияет не только на наше настроение, красоту, умственную деятельность, но и на здоровье. Любители «вредного» меню рано или поздно сталкиваются с нарушением обменных процессов, гормональными сбоями, плохим самочувствием. Исправить ситуацию поможет правильное питание.

Почему-то многие, услышав фразу «правильное питание» сразу же представляют невкусную пищу, без сахара, соли, специй, без любимых сладостей, которые так поднимают настроение. Но это заблуждение. Правильное питание не только полезное, но и очень вкусное. И убедиться в этом вам поможет доставка правильного питания. Только натуральная пища без транс-жиров, всевозможных ГМО-продуктов, усилителей вкуса и красителей.

Самые полезные овощи

Итак, из чего должен состоять рацион, чтобы человек чувствовал себя бодро, легко и здорово? Конечно же, из овощей, фруктов, полезных круп.

Что касается овощей. Наибольшее количество полезных веществ находится в овощах желтого, оранжевого и зеленого цвета. Овощи лучше есть в сыром виде, но допускаются печеные либо тушеные.

Среди всех видов капусты наиболее ценная брокколи. Она – рекордсмен по содержанию витамина С, калия и клетчатки. А еще, в ней очень много белка. Также ученые провели исследования, что благодаря биологически активным веществам, которые есть в этой капусте, брокколи снижает риск развития онкологии.

Чтобы не было проблем с сердечно-сосудистой системой и кишечником, нужно есть морковь. Причем она полезна и вареная, и сырая. Каротин, содержащийся в этом корнеплоде укрепляет ногти и волосы.

Не менее полезны и помидоры. Они помогают снизить уровень плохого холестерина, стимулируют работу почек, нормализуют обмен веществ.

Очистить организм и привести его в норму под силу обычному болгарскому перцу. В нем содержатся калий, кальций, железо, фосфор и большое количество аскорбиновой кислоты. Кстати, последняя сосредоточена у плодоножки, которую мы безжалостно срезаем. А зря!

Природным антибиотиком считается чеснок. Регулярное его употребление повышает иммунитет, защищает нас от простудных заболеваний. Это отличное противогрибковое, противовоспалительное и общеукрепляющее средство.

Фрукты – каждый день

Среди фруктов в рационе всегда должны быть яблоки. Они улучшают перистальтику кишечника, выводят токсические вещества из организма. А еще, содержат много железа и калия.

У китайцев настоящим символом бессмертия является груша, она препятствует развитию болезнетворных бактерий в кишечнике, помогает справиться с расстройством желудка, защищает сосуды.

Если у вас есть проблемы с повышенным давлением, нормализовать его поможет гранат. Этот фрукт – отличное средство при респираторных заболеваниях, он снижает температуру, облегчает кашель.

Ананас не только насыщает организм полезными витаминами и микроэлементами, но и помогает избавиться от лишнего веса. Он легко расщепляет белки и жиры, улучшая обмен веществ.

Не стоит забывать и о зелени (укроп, петрушка, кинза, базилик, салат), она тоже очень важна при правильном питании.

Еще буквально 10 лет назад самой популярной крупой считалась гречка. Конечно, менее полезной она не стала, просто сегодня ассортимент гарниров расширился за счет киноа, чечевицы, нута, амаранта, булгура.

Питайтесь правильно и будьте здоровы!