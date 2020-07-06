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4 основных вида обработки рекламных баннеров

4 основных вида обработки рекламных баннеров

Широкоформатная печать: https://print.outdoor-online.com.ua/print-billboard является сегодня одной из наиболее востребованных задач типографических центров. Такая печать требует больших усилий как от дизайнера, разрабатывающего макет, так и от типографии. Эффектный внешний вид конструкции зависит не только от плоттера, но и от завершающего этапа – постпечатной обработки.

В современных условиях рекламным и маркетинговым компаниям предлагается четыре основных вида обработки баннера после печати. В их числе:

  • монтаж люверсов;
  • создание кармана;
  • проварка края;
  • обработка «под обрез».

Разберемся с каждым из четырех способов обработки баннера после печати.

Люверсы – что это?

Данный конструктивный элемент предназначен для удобства монтажа баннерного полотна. Представляет он собой оцинкованные металлические кольца. В установленные люверсы продевают трос или канат для закрепления. В ряде случаев специалистами предлагается монтаж пластиковых колец. Однако такие изделия отличаются более низкой стойкостью и долговечностью.

Люверсы предполагается закреплять по всему периметру баннерного полотна на равном удалении друг от друга. Окончательное расстояние между кольцами и их количество определит мастер типографии. На данные параметры оказывает влияние размер полотна и специфика его дальнейшего использования.

Главными особенностями люверсов являются следующие:

  • возможность установки как на ткань, так и на ламинированную бумагу с целью растяжки;
  • необходимость сложить край вдвое с целью упрочнения будущей конструкции;
  • проклейка или проварка подогнутого края для эстетичного внешнего вида и исключения провисания материала между кольцами.

Что такое карманы?

Данный способ считается более надежным, чем предыдущий. Производится подгиб материала и его приклеивание с созданием отверстия для трубы или троса.

Карманы дают возможность максимально натянуть полотно, создавая эстетичную и прочную конструкцию.

Проварка края

Используется данная процедура для закрепления люверсов или усиления свободного края. Подразумевает собой подгиб краев с последующей обработкой аппаратом.

Баннер «под обрез» – как это?

Подобная методика является максимально доступной и простой. В этом случае лишнее баннерное полотно просто обрезается без дальнейшей обработки. Подобный способ чаще всего актуален для интерьерного использования.

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