1 литая ёлка или 10 живых? Почему стоит сделать выбор в сторону искусственной ёлки?

Сложно представить себе новогодние праздники без елей. Украшать свой дом зелёными красавицами – традиция, уходящая корнями в глубокую древность. Именно ели придают новогодним праздникам особую атмосферу таинственности и волшебства.
Однако у этой традиции есть и обратная сторона. Ежегодно перед зимними праздниками вырубаются сотни тысяч деревьев. Жертвами становятся целые гектары молодых и здоровых елей. Деревья, росшие не один год, безжалостно вырубаются ради того, чтобы несколько недель простоять у вас дома и быть утилизированными.
Сделав выбор в пользу искусственной ёлки, вы поможете остановить массовые вырубки леса накануне Нового Года и избавите себя от необходимости постоянно покупать новое дерево на зимние праздники.
Искусственная литая ёлка. Процесс изготовления
Литая ёлка относятся к категории искусственных елей премиум качества. При её производстве используются только самые передовые технологии, гарантирующие безопасность готовой продукции и долгий срок службы.
Основной материал для изготовления литой елки – полимер (первичное сырьё). Весь процесс производства разделён на этапы:
- Плавление пластика при высоких температурах (до 255℃);
- Наполнение расплавленным полимером специальной формы (изготовление веток будущей ели);
- Ручное соединение ветвей шёлковыми нитями.
Ствол и подставка дерева изготавливаются из прочной стали. Обычно на ствол наносится плёнка ПВХ, придающая ему реалистичность. В заснеженных моделях иголки покрывают измельчённым хлопком.
Преимущества литой ёлки
Ели этого типа имеют следующие преимущества:
- Максимальная реалистичность (литую ель практически невозможно отличить от настоящей даже с близкого расстояния);
- Простота в уходе (от любых загрязнений конструкцию легко очистить с помощью простой воды);
- Безопасные и качественные материалы (Пластик, из которого изготовлена ель, не горит, не имеет запаха, не вызывает аллергию. Иглы более мягкие, чем у настоящей ели. Ими невозможно пораниться или уколоться);
- Долговечность (Из всех видов искусственных ёлок литые считаются самыми долговечными. Они не требуют особых условий хранения, ветки не сминаются и не изнашиваются со временем. Изделие способно прослужить не одно десятилетие).
Где можно купить литую ёлку в Украине?
Купить литую ёлку от производителя можно в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре. Всегда в наличии большой выбор изделий различных типов и размеров. Доставка осуществляется по всей Украине. У производителя часто проводится распродажа новогодних литых ёлок, кроме того, вы приобретаете товар по самой низкой цене, минуя череду товарных наценок магазинов.