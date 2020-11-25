1 литая ёлка или 10 живых? Почему стоит сделать выбор в сторону искусственной ёлки?

Сложно представить себе новогодние праздники без елей. Украшать свой дом зелёными красавицами – традиция, уходящая корнями в глубокую древность. Именно ели придают новогодним праздникам особую атмосферу таинственности и волшебства.

Однако у этой традиции есть и обратная сторона. Ежегодно перед зимними праздниками вырубаются сотни тысяч деревьев. Жертвами становятся целые гектары молодых и здоровых елей. Деревья, росшие не один год, безжалостно вырубаются ради того, чтобы несколько недель простоять у вас дома и быть утилизированными.

Сделав выбор в пользу искусственной ёлки, вы поможете остановить массовые вырубки леса накануне Нового Года и избавите себя от необходимости постоянно покупать новое дерево на зимние праздники.

Искусственная литая ёлка. Процесс изготовления

Литая ёлка относятся к категории искусственных елей премиум качества. При её производстве используются только самые передовые технологии, гарантирующие безопасность готовой продукции и долгий срок службы.

Основной материал для изготовления литой елки – полимер (первичное сырьё). Весь процесс производства разделён на этапы:

Плавление пластика при высоких температурах (до 255 ℃ );

Наполнение расплавленным полимером специальной формы (изготовление веток будущей ели);

Ручное соединение ветвей шёлковыми нитями.

Ствол и подставка дерева изготавливаются из прочной стали. Обычно на ствол наносится плёнка ПВХ, придающая ему реалистичность. В заснеженных моделях иголки покрывают измельчённым хлопком.

Преимущества литой ёлки

Ели этого типа имеют следующие преимущества:

Максимальная реалистичность (литую ель практически невозможно отличить от настоящей даже с близкого расстояния);

Простота в уходе (от любых загрязнений конструкцию легко очистить с помощью простой воды);

Безопасные и качественные материалы (Пластик, из которого изготовлена ель, не горит, не имеет запаха, не вызывает аллергию. Иглы более мягкие, чем у настоящей ели. Ими невозможно пораниться или уколоться);

Долговечность (Из всех видов искусственных ёлок литые считаются самыми долговечными. Они не требуют особых условий хранения, ветки не сминаются и не изнашиваются со временем. Изделие способно прослужить не одно десятилетие).

Где можно купить литую ёлку в Украине?

Купить литую ёлку от производителя можно в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре. Всегда в наличии большой выбор изделий различных типов и размеров. Доставка осуществляется по всей Украине. У производителя часто проводится распродажа новогодних литых ёлок, кроме того, вы приобретаете товар по самой низкой цене, минуя череду товарных наценок магазинов.