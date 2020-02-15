Проклятье Анжелики: Мишель Мерсье о сложностях в карьере и неудачах в личной жизни

Мировую известность французской актрисе Мишель Мерсье принесла роль Анжелики в историческом сериале по роману Анн и Сержа Голон. Прошло больше чем полувека с того времени, когда телезрители впервые узнали о жизни французской маркизы времен Людовика XIV. Сама актриса, даже в свои 81 год, остается той самой маркизой ангелов — женственной и мужественной, как Анжелика.

Мишель Мерсье о дисциплине, унижении и любви

За свою кинокарьеру Мишель Мерсье сыграла 55 ролей. Но для всего мира она запомнилась как Анжелика.

Роль ослепительной красавицы стала для нее триумфом и проклятием одновременно — актрису все время сравнивали с ее героиней. И мало кто знает, что ее настоящее имя — Жюслин Мерсье. Более того, в детстве и в подростковом возрасте она мечтала стать балериной, и даже училась этому и добилась неплохих результатов. Но вскоре кинорежиссеры, покоренные красотой девушки, пригласили ее сниматься в кино. С тех пор и началась новая жизнь Мерсье, в которой были слава и романы, но без счастья.

Я стараюсь выглядеть хорошо изо всех сил. Красота — это то, что внутри. Если на душе хорошо, если ты никому не желаешь зла, — сможешь подольше остаться молодой. Хотя старение для актрисы — это самая настоящая трагедия. Но если постараться, и в зрелом возрасте можно найти свои преимущества. Меня с возрастом пресса стала меньше критиковать. В молодости меня не очень жаловали. Зато сейчас я чувствую тепло и любовь по отношению к себе.

Жизнь выдалась у меня нелегкая. Быть красивой женщиной тяжело. Господь послал мне красоту, но в то же время на мою долю выпало немало испытаний. Я четыре раза была замужем. И каждый раз мне не везло. Мой первый супруг оказался сумасшедшим. Второй ушел, забрав все мои деньги. Третий умер от рака. А четвертый был итальянским принцем. Я уехала с ним в Италию, где мы должны были обвенчаться, но он вдруг порвал со мной. Ничего хорошего от мужчин я не видела. И в какой-то момент я решила, что лучше быть одной.

Анжелика помешала устроить личную жизнь. С одной стороны, она принесла мне невероятную популярность, с другой — режиссеры перестали видеть во мне кого-либо еще. Так что «Анжелика» для меня — и судьба, и триумф, и своего рода «проклятие». Но я ни о чем не жалею. Я все-таки снималась во многих фильмах — до, во время и после «Анжелики». Судьбу, к сожалению, изменить нельзя. Все равно нужно идти вперед.

Съемки тяжело дались. Я очень уставала, целыми днями была на ногах, по несколько раз на дню меняла костюмы, которые, надо признать, были роскошными.

К сожалению, многие из них пришлось продать. Нужны были деньги. Увы, «Анжелика» не обеспечила меня на всю жизнь. Я стала знаменитой, но не богатой. Что-то я, конечно, заработала, но решила попробовать себя в продюсировании, но проект не получился и деньги пропали.

Никогда не мечтала стать актрисой, хотела заниматься танцами. Именно это стремление и приучило меня к дисциплине. Если называть три самые главные составляющие моей жизни — это дисциплина, унижение и любовь. А когда меня заметили продюсеры, они заставили меня сменить имя. Я не знала, как об этом сказать родителям, потому что была вынуждена взять имя ушедшей из жизни сестры. Получилось, что человека по имени Жюслин сломали и выбросили из жизни.

Лучшие фильмы с Мишель Мерсье

«Анжелика. Маркиза ангелов» (1964-1968)

«Казанова-70» (1965)

«Гром небесный» (1965)

«Древнейшая профессия в мире» (1968)

«Золотая вдова» (1969)



Источники: mignews.com.ua, fakty.ua, kp.ua.

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