Новости Одессы и Одесской области

Прогулка по предновогодней одесской Староконке: сколько стоят винтажные гирлянды и шарики? (фото)

Прогулка по предновогодней одесской Староконке: сколько стоят винтажные гирлянды и шарики? (фото)

Мы уже рассказывали вам, где можно начинать ловить новогоднее настроение. Практически во всех магазинах продают игрушки, мишуру, подарки и другие составляющие Нового года. Но в Одессе есть еще одно место, куда можно отправиться в поисках праздника: это легендарная Староконка – место, где можно найти самые необычные и неожиданные подарки и игрушки.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Староконка – настоящая машина времени. Именно тут можно найти что то интересное, необычное или, наоборот, старое и знакомое из детства. Знаменитая одесская барахолка всегда дарила приятные находки. Правда, в эти выходные блошиный рынок, увы, не очень порадовал. Может, слишком рано и еще не все достали пыльные коробки с антресолей? А, может, просто, хрупкий товар уже раскупили в прошлые годы? Тем не менее, праздничная мишура кое-где, да маячит. На раскладках можно найти несколько видов гирлянд – фонарики, шишечки, снежинки. Стоимость лампочек от 150 грн. А вот детская мечта миллионов советских детей – фонарики в виде ракет, звезд и планет. За нее сейчас просят 700 гривен. Хозяйка товара говорит, что гирлянда абсолютно рабочая, более того – новая! Просто фантастика! Рядом с гирляндами игрушки. Те, что попроще 20-25 гривен, а вот красивые стеклянные часики и большие шишки – 150-200 гривен.

старая гирлянда

Гирлянда «Космос»

Староконка, винтажные игрушки

Игрушки часы и шишки

Пройдя по рядам, можно обнаружить коробки с игрушками от 5 гривен, но состояние их будет, увы, далеким от праздничного – царапины, облезлая кое-где краска, сколы. По виду игрушки дожили до сегодняшних дней не только с семидесятых-восьмидесятых, но и с более далеких лет. Конечно, коллекционеры, наверное, могут случайно обнаружить что-то редкое, но вот совсем старых игрушек, сделанных из ваты и фарфора, в виде фигурок клоунов, балерин или пупсов найти не удалось. Цена таких украшений, правда, может приближаться к четырехзначным цифрам. Возможно, поэтому они уже «переехали» с рыночных раскладок в антикварные магазины.

Большой дефицит в этом году и Деды морозы со Снегурочками. Было замечено лишь пару вариантов – одна «пара» из пластика (их отдавали за 400 грн за пару) и один большой дедушка «из старых», в ватной шубе и красным мешком. Зато полным полно Санта Клаусов разного размера и вида, как новых, так и не очень.

Староконка, Санта Клаусы

Санта Клаусы современные

предновогодняя одесская Староконка

Дед Мороз и Снегурка

Среди новогодней атрибутики можно подобрать искусственную елочку – от совсем маленькой до высокой «блестящей» красавицы. К ним обычно идут верхушки-звезды разных цветов и размеров.

Староконка, елочка

Староконка, блестящая елка

Староконка в Одессе накануне Нового года

Староконка, елочка с игрушками

Самой необычной находкой оказался прибор, преобразовывающий звуки в цветомузыку. На пластиковом корпусе прибора нанесены рисунки Одессы. Как рассказал хозяин товара, этот аппарат был собран на поныне здравствующем заводе «Нептун», который производит различное электротехническое оборудование. Стоило это чудо техники, немало – 24 советских рубля! Сейчас за него просят 300 гривен. В наборе три вида лампочек: красного, синего и зеленого цветов. При подключении к аппарату магнитофона, лампочки начинают мигать в такт музыке. Только вот где взять магнитофоны с такими шнурами, остается загадкой. Скорее всего, их придется искать тут же, на Староконке.

Староконка, цветомузыка

Цветомузыка производства завода «Нептун»

Если не удалось найти подходящих игрушек и гирлянд – не расстраивайтесь. Тут можно поискать и найти подарки для всей семьи – от вязаных «домашних» носков до антиквариата: картин, статуэток и мебели. Главное, приходить сюда с хорошим настроением и деньгами, а без покупок местные продавцы вас не оставят!

Староконка, мелочь на подарки

на Староконке в Одессе

Староконка, бусики

Бусики и камушки для подарков

Фото автора

Также читайте: Новогодняя атрибутика: сколько стоят в Одессе елки, игрушки и декор?

Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить