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Прогоняем осеннюю хандру: теория восьми объятий

Прогоняем осеннюю хандру: теория восьми объятий

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как на наше самочувствие влияют объятия? А ведь они неотъемлемая часть общения между родителями и детьми, любящими людьми, друзьями и даже коллегами. Ученые создали целую теорию о влиянии объятий не только на наше психологическое, но и физическое здоровье.

Как зарядиться позитивом?

Психотерапевт Вирджиния Сатир еще в XX веке поведала миру свою теорию о влиянии объятий на человека. Согласно ее исследованиям, для хорошего самочувствия нам необходимо 8 объятий в день.

– Четыре объятия в день нужны каждому человеку просто для выживания. Для хорошего же самочувствия нужно не менее восьми объятий в день, – советовала Вирджиния Сатир.

Вряд ли эту цифру можно принять за аксиому. Скорее всего, ее нужно воспринимать как минимум. А максимума объятий в день вообще нет. Дело в том, что во время объятий происходит сильнейший обмен положительной энергией. Вы когда-нибудь замечали, что после объятий становится легче, проблемы отходят на второй план, а в некоторых случаях даже снижается уровень боли. По мнению психотерапевта, чтобы испытать положительные эмоции и получить заряд хорошего настроения, объятия близких людей должны длиться не менее 20 секунд. Именно столько нужно человеку, чтобы почувствовать поддержку, не замкнуться в себе и не впасть в депрессию.

Лечебный эффект общения без слов

Прикосновение, по утверждению ученых, способно передавать вибрации тела. Оно вызывает как положительные (счастье, приятное волнение, удовлетворение), так и отрицательные эмоции (беспокойство, растерянность, а порой даже и страх). Поэтому при прикосновении к родному и любимому человеку мы чувствуем себя счастливыми и нужными. И наоборот, когда к нам прикасается незнакомец, мы непроизвольно ощущаем тревогу.

Психологи выделяют и ряд других эффектов, производимых объятиями.

  • Без слов передают эмоции и чувства. Обычно мы используем слова, чтобы выразить свои переживания и волнения. Но прикосновения гораздо красноречивее слов.
  • Помогают обменяться положительной энергией. Прикосновение может передавать то, что вы чувствуете к другим людям.
  • Дают лечебный эффект. Повышают иммунитет, способствуют увеличению гемоглобина в крови, снижают артериальное давление и налаживают работу сердца. Таким образом, как подтверждают исследования, люди, которые часто обнимаются, дольше живут.

Объятия бывают разные

По словам психолога Нины Тимофеевой, каждое объятие несет свой подтекст и ощущения.   Человек, которого обнимают, на интуитивном уровне может понять, как обнимающий относится к нему и с какими мыслями он пришел. Чтобы лучше научиться понимать объятия, нужно знать их виды.

  • Руки на замок. Если человек замыкает другого в кольце своих рук, собирая пальцы в замок за его спиной, это значит, что обнимающий не хочет отпускать обнимаемого. Такие объятия свидетельствуют о сильной душевной связи.
  • Хлоп-хлоп. Такие объятия, как правило, являются дружескими. Это говорит, что людям комфортно друг с другом. Если человек, с которым вы общаетесь, при встрече или прощании обнял вас и похлопал по плечу, есть большая вероятность того, что он считает вас своим другом.
  • Дружеское объятие. Такой вид объятий используют друзья-мужчины. Зачастую, один из них закидывает руку другому на шею и так они могут идти вместе или сидеть за столом и вести душевную беседу. Это объятие указывает на близкую дружбу.
  • В одни ворота. Такие объятия – грустное зрелище. «В одни ворота» означает, что один человек заключает другого в объятия, а руки этого другого просто висят вдоль тела либо спрятаны в карманы. В первую очередь такие объятия демонстрируют потерю гармонии в отношениях, будь то дружба или любовь.
  • Искренняя любовь. Два человека медленно движутся друг к другу и крепко друг друга обнимают. При этом пространство между их телами исчезает. Такие объятия можно подарить только тому человеку, которого вы любите всем сердцем.
  • Опора в жизни. Один обнимает другого со спины. Этот вид объятий – неотъемлемая составляющая в отношениях с любимым человеком.

Фото: simblago.com

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Анастасия РудаяПРОФИЛЬ
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